Prefeitura homenageia equipe contábil após destaque nacional em premiação da Secretaria do Tesouro Nacional

Por Assessoria

Publicada em 19/09/2026 às 08h38

A Prefeitura de Jaru, a Câmara de Vereadores e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Jaru – Jaru-Previ promoveram, nesta sexta-feira (18), um café da manhã em homenagem aos contadores e integrantes da equipe técnica contábil do município.

A confraternização celebrou o resultado alcançado por Jaru no Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em junho deste ano. O município conquistou o terceiro lugar em nível nacional e a primeira colocação na região Norte, com índice de desempenho de 99,92% na avaliação da STN.

Durante o encontro, o prefeito Jeverson Lima ressaltou o trabalho desenvolvido pelos profissionais responsáveis pela área contábil e fiscal do município. “Esse resultado comprova a dedicação, o compromisso e a seriedade dos nossos profissionais. É uma conquista que nos enche de orgulho e demonstra a competência da equipe que trabalha diariamente para garantir a qualidade e a confiabilidade das informações contábeis e fiscais do município”, afirmou.

O café da manhã aconteceu na Prefeitura de Jaru e contou com a presença da presidente da Câmara de Vereadores, Tatiane da Saúde; do superintendente do Jaru-Previ, Geziel Soares; dos secretários municipais de Administração, Finanças e Orçamento, Igor Zanol e Eliane Casato; da contadora-geral do município, Ruth Machado; e do controlador-geral, Gimael Silva