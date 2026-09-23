Prefeitura de Pimenta Bueno abre teste seletiva para profissional de Saúde

Por Assessoria

Publicada em 23/09/2026 às 14h34

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, publicou o Edital do Teste Seletivo nº 07/2026, destinado à contratação temporária de profissionais para atender às ações da Assistência Farmacêutica e do Programa Agora Tem Especialistas.



A seleção será realizada por meio de análise de documentação, de caráter classificatório e eliminatório. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50 pontos ou mais na contagem total.



Vagas disponíveis



Técnico em Farmácia – 01 vaga



Carga horária: 40 horas semanais

Requisito: Ensino Médio, formação técnica específica e registro no conselho da categoria

Remuneração: vencimento-base de R$ 1.568,00 + complemento de R$ 53,00 + gratificação de R$ 120,00 + insalubridade de R$ 648,40 + auxílio-alimentação de R$ 1.000,00 + Vale Feira de R$ 50,00.



Médico Ortopedista – 01 vaga



Carga horária: 24 horas semanais

Requisito: Diploma de nível superior em Medicina, registro no órgão de classe e especialização em Ortopedia

Remuneração: vencimento-base de R$ 8.040,00 + insalubridade de R$ 648,40 + gratificação de R$ 55,00 por consulta ambulatorial realizada no HMMAN e demais unidades de saúde + auxílio-alimentação de R$ 1.000,00 + Vale Feira de R$ 50,00.