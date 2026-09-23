Prefeitura de Pimenta Bueno abre teste seletiva para profissional de Saúde

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, publicou o Edital do Teste Seletivo nº 07/2026, destinado à contratação temporária de profissionais para atender às ações da Assistência Farmacêutica e do Programa Agora Tem Especialistas.
A seleção será realizada por meio de análise de documentação, de caráter classificatório e eliminatório. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50 pontos ou mais na contagem total.
Vagas disponíveis
Técnico em Farmácia – 01 vaga
Carga horária: 40 horas semanais
Requisito: Ensino Médio, formação técnica específica e registro no conselho da categoria
Remuneração: vencimento-base de R$ 1.568,00 + complemento de R$ 53,00 + gratificação de R$ 120,00 + insalubridade de R$ 648,40 + auxílio-alimentação de R$ 1.000,00 + Vale Feira de R$ 50,00.
Médico Ortopedista – 01 vaga
Carga horária: 24 horas semanais
Requisito: Diploma de nível superior em Medicina, registro no órgão de classe e especialização em Ortopedia
Remuneração: vencimento-base de R$ 8.040,00 + insalubridade de R$ 648,40 + gratificação de R$ 55,00 por consulta ambulatorial realizada no HMMAN e demais unidades de saúde + auxílio-alimentação de R$ 1.000,00 + Vale Feira de R$ 50,00.
Inscrições
Período: das 20h do dia 22 de setembro até as 23h59 do dia 27 de setembro de 2026.
Taxa de inscrição: não será cobrada.
As inscrições devem ser realizadas pelo site:
https://pimentabueno.ro.gov.br/concursosView/?id=101
Os candidatos devem consultar o edital completo para conferir todas as informações, requisitos e regras do processo seletivo.
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