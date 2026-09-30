Prefeitura de Jaru constrói galeria de concreto na Rua Américo Vespúcio, no bairro Jardim dos Estados

Por Assessoria

Publicada em 30/09/2026 às 08h40

Os investimentos da Prefeitura de Jaru em infraestrutura e mobilidade urbana seguem avançando em diversas regiões da cidade. Nesta semana, foi iniciada a construção de uma galeria de concreto na Rua Américo Vespúcio, importante via de ligação entre o Setor 05 e os bairros Jardim dos Estados e Jardim Novo Estado.

A estrutura sobre o Rio Mororó será do tipo triplo celular, com mais de 12 metros de extensão, permitindo o tráfego simultâneo de veículos nos dois sentidos e ampliando a capacidade de escoamento das águas no local. A obra tem orçamento estimado em mais de R$ 500 mil e é executada com recursos próprios da Prefeitura de Jaru.

Na tarde da última segunda-feira (28), o prefeito Jeverson Lima acompanhou de perto o andamento dos serviços e destacou a importância da obra para a infraestrutura e o desenvolvimento da região. “Primeiro, abrimos a via e construímos uma ponte de madeira neste ponto, garantindo a ligação entre as regiões. Agora, estamos substituindo essa estrutura por uma galeria de concreto, muito mais segura, resistente e preparada para atender às necessidades da população. É mais uma obra que acompanha o crescimento de Jaru e contribui para a valorização imobiliária e o desenvolvimento do município”, afirmou.