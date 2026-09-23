Prefeitura adere à campanha de arrecadação do 20º Leilão Direito de Viver

Por ASSESSORIA

Publicada em 23/09/2026 às 14h26

O prefeito de Jaru, Jeverson Lima, reuniu-se, na manhã desta quarta-feira (23), com a equipe de secretariado do município e representantes da coordenação do Leilão Direito de Viver. Participaram do encontro o coordenador estadual, Itamar da Ouro Verde, o presidente, Valério Lorenço de Araújo, e o coordenador de comunicação, Ivan Lelis.

A reunião teve como objetivo alinhar a participação da Prefeitura de Jaru como apoiadora da campanha de arrecadação do 20º Leilão Direito de Viver, iniciativa que contribui para a manutenção dos atendimentos realizados pelo Hospital de Amor em Rondônia.

Além de apoiar a mobilização, o município também ajudará com a comercialização das rifas da campanha. Cada bilhete custa R$ 100 e dá ao participante a oportunidade de concorrer a um veículo 0 km e duas bicicletas elétricas. As rifas serão disponibilizadas aos servidores municipais e também nas unidades escolares da rede municipal de ensino.

Durante o encontro, o prefeito Jeverson Lima destacou a importância e o alcance do trabalho desenvolvido pelo Hospital de Amor, que atualmente atende mais de 60 mil pacientes, entre eles mais de 2.700 moradores de Jaru. “Esta causa é de todos nós. Estamos totalmente à disposição, reforçamos o nosso apoio e quero convidar você também a fazer parte desta corrente do bem”, destacou o prefeito.