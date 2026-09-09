Porto Velho prepara três dias de comemoração para celebrar 112 anos; Programação será realizada nos dias 1º, 2 e 3 de outubro

Por Jhon Silva

Publicada em 09/09/2026 às 16h09

Outubro se aproxima e, com ele, uma data que reúne histórias, gerações e o orgulho de quem escolheu Porto Velho para viver. Neste ano, a capital celebra 112 anos de criação do município e prepara três dias de comemoração, nos dias 1º, 2 e 3 de outubro.

A programação está sendo organizada com diferentes atrações culturais e momentos de confraternização para reunir a população. E uma das ações que mais chamou a atenção no aniversário passado estará de volta, o bolo gigante.

Por meio de parcerias, será preparado um bolo de 112 metros para o dia 2 de outubro, transformando mais uma vez o aniversário da cidade em um grande encontro entre famílias e amigos.

UMA LEMBRANÇA QUE FICOU

E quando o assunto é bolo, é difícil não lembrar das imagens que marcaram o aniversário de 111 anos. Em 2025, cerca de 30 mil pessoas participaram da celebração realizada em frente ao Prédio do Relógio, no coração da cidade.

Na ocasião, um bolo de doce de leite, apresentado como o maior já produzido na região Norte, foi servido gratuitamente à população. Famílias inteiras participaram daquele momento, que entrou para a memória das comemorações do aniversário da capital.

Agora, a expectativa é repetir a experiência, desta vez celebrando os 112 anos com um bolo de 112 metros.

Para o prefeito Léo Moraes, a programação foi pensada para que a população seja parte da comemoração. “Aniversário de Porto Velho é aniversário da nossa gente. No ano passado vimos milhares de famílias juntas, dividindo o bolo e celebrando a cidade, e foi um momento muito bonito. Agora serão 112 anos e queremos novamente proporcionar uma grande festa, com três dias de programação, cultura e encontros. E claro que teremos 112 metros de bolo para compartilhar essa alegria com a população”.

A programação completa, com horários, atrações e locais das atividades, será divulgada nos canais oficiais da Prefeitura de Porto Velho.