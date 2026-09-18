PF e Gaeco deflagram operação para apurar vazamento de informações sigilosas em Rondônia

Por Assessoria Polícia Federal

Publicada em 18/09/2026 às 09h51

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (18/9), em atuação integrada com o Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO/GAECO), uma operação destinada a apurar a prática dos crimes de violação de sigilo funcional, obstrução a investigação de organização criminosa e fraude processual.

A ação cumpre cumpridos 11 mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar nas cidades rondonienses de Porto Velho e de Ariquemes, expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

As investigações foram iniciadas após a constatação de que informações protegidas por segredo de justiça relativas à deflagração da Operação Reduto foram vazadas e chegaram ao conhecimento dos alvos na noite anterior ao cumprimento das ordens judiciais.

Com o aprofundamento das diligências, ficou demonstrado que os investigados executaram manobras coordenadas de obstrução da justiça, que incluíram a desocupação de residências, a ocultação, a substituição e a formatação de celulares, o transporte de antena de internet via satélite e a tentativa de hospedagem em nome de terceiro para ocultar alvos da ação policial.

As medidas cumpridas têm por objetivo identificar a origem e a cadeia de transmissão das informações sigilosas, bem como reunir os elementos probatórios necessários à instrução da investigação.