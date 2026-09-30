Pedro Fernandes chega à reta final da campanha com tranquilidade e confiança no trabalho construído

Por Assessoria

Publicada em 30/09/2026 às 08h00

Na reta final da campanha, Pedro Fernandes, candidato à reeleição para o cargo de deputado estadual nas Eleições 2026 pela Federação Renovação Solidária, composta pelo Partido Renovação Democrática (PRD) e pelo Solidariedade, chega aos últimos dias com tranquilidade e confiança, após uma campanha marcada pelo diálogo, proximidade com pessoas e pelo reforço das pautas que trabalha já defende na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), com foco na saúde, agricultura, regularização fundiária e fortalecimento do cooperativismo no estado.



Na reta final da campanha para as Eleições 2026, Pedro Fernandes mantém uma agenda intensa de encontros e visitas em diferentes municípios de Rondônia. Nos últimos dias, esteve em cidades como Ariquemes, Cujubim, Monte Negro, Alto Paraíso, Rio Crespo e Machadinho d’Oeste, Cacaulândia e Campo Novo de Rondônia.



Com a proximidade do primeiro turno, marcado para 4 de outubro, Pedro afirma que chega aos últimos dias com tranquilidade e confiança. "Estamos chegando à reta final com tranquilidade e com a consciência de tudo o que construímos ao longo desse período. Para cada encontro, cada reunião, levamos a nossa história de vida, nossos princípios, as pautas que defendemos e os investimentos que já fizemos nos municípios de Rondônia”, afirmou Pedro Fernandes.



O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no dia 4 de outubro, das 7h às 16h no horário de Rondônia. Para votar, é obrigatório levar um documento oficial com foto.