Mariana Carvalho aposta em formação profissional e novas oportunidades de trabalho para os jovens de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 30/09/2026 às 08h10

Mariana Carvalho, candidata ao Senado pelo Republicanos, vai criar para os jovens rondonienses novas oportunidades para estudar, empreender e trabalhar. A proposta aproxima educação, formação profissional, tecnologia e mercado de trabalho, ampliando as possibilidades para quem deseja construir sua trajetória no próprio estado.

“Vamos aproximar estudos, formação profissional e oportunidade de trabalho, fortalecer o IFRO, defender programas de aprendizagem e preparar nossos jovens para as novas profissões. Rondônia precisa criar condições para que quem nasce aqui tenha motivos para construir seu futuro aqui”, afirma a candidata.

O fortalecimento do Instituto Federal de Rondônia está entre as prioridades. Mariana pretende defender orçamento e estrutura para o IFRO e aproximar as instituições de ensino das necessidades econômicas de cada região, conectando a formação profissional às oportunidades existentes nos municípios e às atividades com potencial para gerar novos empregos.

A primeira experiência profissional também deve receber atenção. A candidata defende políticas que aproximem formação, aprendizagem e primeiro emprego, além da modernização profissional para incorporar ocupações digitais e tecnológicas.

O empreendedorismo também faz parte da proposta. Mariana quer articular capacitação, crédito, inovação e ambientes de negócios para jovens que desejam empreender, além de apoiar startups e incubadoras. No campo, a ideia é levar formação, tecnologia e conectividade à nova geração que atua na produção rural.