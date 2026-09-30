Maurício Carvalho presta contas de mais de R$ 305 milhões destinados a Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 30/09/2026 às 08h20

Mais de R$ 305 milhões em recursos destinados a Rondônia. O número faz parte da prestação de contas do mandato do deputado federal Maurício Carvalho e reúne emendas direcionadas a áreas que fazem parte do dia a dia da população.

A saúde recebeu R$ 107,9 milhões, enquanto R$ 106,6 milhões foram destinados à infraestrutura. Para a educação, são R$ 51,3 milhões. Juntas, as três áreas concentram a maior parte dos investimentos.

“Quando Rondônia me deu a oportunidade de representá-la em Brasília, eu assumi um compromisso: fazer o mandato voltar para o estado em forma de trabalho. São mais de R$ 305 milhões destinados, mas o mais importante é o que existe por trás desses números. É recurso para saúde, escola, infraestrutura e projetos que chegam à vida das pessoas”, afirmou Maurício.

O trabalho também contemplou esporte, com R$ 26,1 milhões; turismo, com R$ 6 milhões; cultura, com R$ 3,4 milhões; agricultura, com R$ 2 milhões; segurança, com R$ 1,25 milhão; e assistência social, com R$ 850 mil.

Para Maurício, a prestação de contas também mostra a importância de manter um mandato próximo dos municípios. “Eu gosto de escutar as pessoas. É andando por Rondônia que a gente entende onde o recurso precisa chegar. Não quero ser lembrado pelo discurso. Quero ser lembrado pelo que conseguimos entregar e por estar presente quando Rondônia precisou do nosso trabalho”, destacou.

Com R$ 305.437.550,04 destinados por meio de emendas, Maurício afirma que o próximo passo é continuar ouvindo os municípios e trabalhando para ampliar os investimentos no estado.

“Fizemos muito, mas Rondônia ainda tem muito para avançar. É por isso que eu digo que trabalho realizado é a melhor credencial para falar do que ainda queremos fazer. Quero continuar trabalhando, presente nos municípios e fazendo o recurso de Brasília chegar a quem realmente precisa”, concluiu.