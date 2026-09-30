O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte terá tempo aberto em parte da região e chuvisco no Acre e em Rondônia nesta quarta-feira (30)

Por Viviane Bessa

Publicada em 30/09/2026 às 07h50

A quarta-feira (30) terá condições distintas entre os estados da Região Norte, com tempo aberto em parte da região e ocorrência de chuva principalmente em áreas do Acre, de Rondônia, do Amazonas e de Roraima, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, predomina o tempo aberto em grande parte do estado. Em Palmas, a previsão é de céu claro, com mínima de 25°C e máxima de 39°C.

No Pará, o céu também permanece aberto em grande parte do território, com aumento de nebulosidade em áreas do oeste do estado. Em Belém, o dia será de céu claro, e as temperaturas variam entre 24°C e 34°C.

No Amapá, há maior presença de nuvens, especialmente em áreas do norte do estado. Em Macapá, a previsão indica tempo encoberto, com mínima de 24°C e máxima de 34°C.

Em Roraima, o tempo fica mais instável principalmente no centro e oeste do estado, onde há previsão de chuva. Em Boa Vista, o céu permanece encoberto, com temperaturas entre 27°C e 37°C.

No Amazonas, a chuva se concentra principalmente no oeste e sul do estado, enquanto outras áreas apresentam variação de nebulosidade. Em Manaus, a quarta-feira será de tempo encoberto, com mínima de 26°C e máxima de 35°C.

Em Rondônia, há previsão de chuva sobretudo no oeste do estado. Em Porto Velho, o dia fica encoberto com chuvisco, e os termômetros marcam entre 26°C e 35°C.

No Acre, a previsão aponta chuva em diferentes áreas do estado. Em Rio Branco, o tempo fica encoberto com chuvisco, com mínima de 24°C e máxima de 35°C.

O QUE É CHUVISCO OU GAROA?

Precipitação uniforme, composta exclusivamente por gotículas de água muito pequenas (diâmetro inferior a 0,5 mm), próximas entre si e que dão a impressão de quase flutuar no ar

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).