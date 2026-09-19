Por ASSESSORIA

Publicada em 19/09/2026 às 08h50

Comtram fará ato cívico do dia nacional do trânsito no dia 25 de setembro

Ato Cívico do Dia Nacional de Trânsito!

No dia 25 de setembro, vamos nos reunir para um momento de conscientização e valorização da vida no trânsito.

25/09/2026

Das 7h30 às 9h

Rua Guaporé, esquina com a Av. Macapá

Teremos palestras, apresentações e simulação de resgate com o Corpo de Bombeiros, reforçando a importância de atitudes responsáveis e seguras no trânsito.

Trânsito se faz com respeito à vida!

Participe e faça parte dessa conscientização!