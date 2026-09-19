Comtram fará ato cívico do dia nacional do trânsito no dia 25 de setembro
Ato Cívico do Dia Nacional de Trânsito!
No dia 25 de setembro, vamos nos reunir para um momento de conscientização e valorização da vida no trânsito.
25/09/2026
Das 7h30 às 9h
Rua Guaporé, esquina com a Av. Macapá
Teremos palestras, apresentações e simulação de resgate com o Corpo de Bombeiros, reforçando a importância de atitudes responsáveis e seguras no trânsito.
Trânsito se faz com respeito à vida!
Participe e faça parte dessa conscientização!
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