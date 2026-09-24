Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes -AMT conclui sinalização horizontal da avenida Aracaju

Por Assessoria

Publicada em 24/09/2026 às 14h03

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (AMT) concluiu mais uma etapa do programa de revitalização da sinalização viária. Nesta semana, as equipes atuaram na avenida Aracaju, uma das principais vias do bairro Nova Brasília (2º distrito). Na semana passada, os trabalhos se concentraram na avenida Jorge Teixeira (K-5), também no 2º distrito.

De acordo com o presidente da AMT, Oribe Júnior, o serviço foi realizado do início ao fim da avenida com a pintura das faixas de pedestres e das linhas de bordo (lateral) e central da via, com quase 20 quarteirões. “Foi um trabalho que também incluiu limpeza e preparação dos locais, antes de receber a pintura”, frisou.

“A sinalização é fundamental para motoristas, ciclistas e pedestres, mas é preciso que todos saibam respeitar as regras. Não adianta a equipe da AMT fazer a parte dela se quem estiver trafegando pela via ignorar os sinais de trânsito. Vamos continuar cometendo acidentes que poderiam ser evitados”, admitiu Oribe Júnior.

Sobre as rotatórias de veículos, o presidente da AMT afirmou que a autarquia promove uma campanha educativa, com regras básicas para evitar acidentes. “Temos mais quase 15 anos de implantação das rotatórias, em Ji-Paraná, e ainda vemos motoristas cometendo erros primários. Por que isso? Falta de vontade de aprender ou desatenção”, assegurou.

Outra causa comum de acidentes em ruas e avenidas do município é o uso do telefone celular ao volante. “Todos sabem que é proibido, mas continuam usando e cometendo acidentes. Nossos agentes de trânsito estão nas ruas para tentar conter essa infração, mas são insuficientes. Precisamos apelar, sim, para a consciência dos motoristas”, previu.

O uso do celular ao volante é uma infração gravíssima de trânsito que gera multa de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH. A proibição vale mesmo se o veículo estiver parado no sinal vermelho ou em congestionamentos. Para utilizar o aparelho, o carro precisa estar totalmente estacionado e com o motor desligado (ou encostado em local seguro).

Texto: Jairo Ardull