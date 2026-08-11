SAMU: Central de Regulação das Urgências recebeu 872 chamadas no mês de julho

Por Assessoria

Publicada em 11/08/2026 às 09h10

Em julho, a Central de Regulação das Urgências recebeu 872 chamadas, além dos atendimentos realizados pela Base Descentralizada de Ouro Preto do Oeste.

Foram 358 atendimentos de Suporte Básico de Vida, 122 de Suporte Avançado de Vida e 192 orientações médicas pelo 192, em ocorrências que envolveram situações clínicas, acidentes de trânsito, traumas, atendimentos psiquiátricos e afogamentos.

Por trás de cada número existe uma pessoa que precisou de cuidado, agilidade e atenção.

Seguimos trabalhando para garantir atendimento de urgência e emergência à população, com equipes preparadas para agir quando cada minuto faz diferença.

Em caso de urgência ou emergência, ligue 192.