Prefeitura de Vilhena implanta programa para reduzir desperdício na alimentação escolar

Por ASSESSORIA

Publicada em 05/08/2026 às 13h43

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com o Banco do Brasil, ampliou para todas as escolas da rede municipal de ensino a fase de testes do sistema BB Alimentação Escolar. A tecnologia tem como objetivo modernizar a gestão da alimentação escolar, reduzir desperdícios e qualificar o planejamento das refeições oferecidas aos estudantes.

O projeto foi implantado inicialmente, em março deste ano, nas escolas EMEI Professora Aparecida da Silva, EMEF Marizeti Mendes de Oliveira e EMEF Felipe Rocha de Lima. Devido aos resultados positivos obtidos na fase piloto, o sistema passou a ser testado também nas demais unidades da rede, incluindo as escolas da área rural.

Atualmente, a ferramenta realiza o registro diário dos estudantes por meio de reconhecimento facial. O sistema também reúne informações que auxiliam no planejamento da alimentação escolar e na redução de desperdícios. Quando estiver totalmente implantado, permitirá acompanhar indicadores nutricionais, controlar estoques, identificar preferências alimentares, registrar restrições alimentares e garantir maior rastreabilidade dos alimentos servidos.

Segundo o secretário Flávio de Jesus, nos três primeiros meses do projeto, as unidades participantes registraram uma redução de 36% no desperdício de alimentos. Ele afirma ainda que, com a expansão para toda a rede, a estimativa é de uma economia superior a R$ 150 mil por ano.

“Além da redução de mais de 26 toneladas de alimentos desperdiçados a ferramenta também contribuirá para o planejamento de cardápios mais adequados às necessidades dos estudantes, proporcionando uma alimentação ainda mais equilibrada e eficiente”, enfatizou.

A iniciativa está alinhada às diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e reforça o compromisso da Prefeitura de Vilhena com a promoção da segurança alimentar, a melhoria da qualidade da alimentação escolar e a gestão eficiente dos recursos públicos.