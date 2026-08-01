Prefeitura alerta população sobre envio de e-mails falsos sobre supostos processos de contratação

ALERTA IMPORTANTE PARA A POPULAÇÃO DE ESPIGÃO D'OESTE Espigão d'Oeste, nossa terra querida, está no coração de cada um de nós. E é justamente esse amor pela nossa gente que nos leva a proteger você.
Atenção, espigãoense! Golpistas estão se passando pela Prefeitura de Espigão d'Oeste e enviando e-mails falsos sobre supostos processos de contratação e solicitação de cotações. Essa prática criminosa tenta se aproveitar da confiança que você deposita em nossa administração.
Como identificar o e-mail oficial
Os e-mails verdadeiros da Prefeitura sempre possuem o domínio:
Se a mensagem veio de qualquer outro endereço, desconfie imediatamente.
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• Não clique em links suspeitos
• Não abra anexos de remetentes desconhecidos
• Não forneça informações pessoais ou bancárias
• Em caso de dúvida, entre em contato conosco pelos canais oficiais
Canal oficial de atendimento
E-mail: [email protected]
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