Prefeitura alerta população sobre envio de e-mails falsos sobre supostos processos de contratação

Por ASSESSORIA

Publicada em 01/08/2026 às 09h12

ALERTA IMPORTANTE PARA A POPULAÇÃO DE ESPIGÃO D'OESTE Espigão d'Oeste, nossa terra querida, está no coração de cada um de nós. E é justamente esse amor pela nossa gente que nos leva a proteger você.

Atenção, espigãoense! Golpistas estão se passando pela Prefeitura de Espigão d'Oeste e enviando e-mails falsos sobre supostos processos de contratação e solicitação de cotações. Essa prática criminosa tenta se aproveitar da confiança que você deposita em nossa administração.

Como identificar o e-mail oficial

Os e-mails verdadeiros da Prefeitura sempre possuem o domínio:

@espigaodooeste.ro.gov.br

Se a mensagem veio de qualquer outro endereço, desconfie imediatamente.

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