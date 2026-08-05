Prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido abre Semana da Educação 2026

Por Jairo Ardull

Publicada em 05/08/2026 às 13h33

O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), abriu, hoje (5), a Semana da Educação 2026 no auditório principal da Faculdade Estácio/Unijipa (1º distrito). O evento segue até amanhã (6) com palestras e premiação dos professores que tiveram bons resultados no Sistema Permanente de Avaliação da Educação de Rondônia (Saero 2025).

“Que esses sejam dias de reflexão para continuarmos fazendo uma educação cada vez mais abrangente e inclusiva. A educação que queremos ainda deve ser conquistada, mas a que temos, a que oferecemos aos nossos estudantes, vem da entrega diária de todos vocês. Não estamos comemorando nada, estamos fazendo a nossa parte para deixarmos um quadro educacional muito melhor do que aquele que recebemos”, admitiu Affonso Cândido.

O secretário municipal de Educação, Robson Casula, lembrou que no começo do ano letivo de 2025 havia uma carência de profissionais no setor. “O prefeito Affonso Cândido determinou a abertura de um concurso público e, pela urgência que tínhamos, também providenciamos um processo seletivo para preenchermos as vagas”, frisou.

“Sem contar que, neste período, não tínhamos transporte escolar: isso também foi resolvido. Vamos continuar trabalhando com todos os profissionais para oferecer uma educação de qualidade. E precisamos refletir sobre esse momento, mas, acima de tudo, prestigiar e reconhecer as pessoas que fazem essa engrenagem girar”, acrescentou.

O primeiro dia de encontro foi dedicado ao cuidado com a saúde mental dos educadores, com a palestra "Educar sem Adoecer", ministrada pelo médico psiquiatra, Wendel Jânio. A programação também contou com a “Cerimônia de Premiação dos Professores Destaque no Saero 2025”.