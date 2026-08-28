Centro-direita com chances de 2º turno em Rondônia, deputado abre campanha à reeleição em Porto Velho, 15 mortes em 28 dias na BR 364

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/08/2026 às 14h10

Deputado – Candidato à reeleição, o deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) lança em encontro na noite de hoje (28) a candidatura à reeleição. Mendonça foi reeleito em 2022 com mais de 17 mil votos e a expectativa na busca de mais um mandato é de ampliar o número as votações das eleições anteriores, devido ao bom serviço prestado pelo parlamentar não somente na região de Pimenta Bueno, mas em Porto Velho e demais municípios do Estado. Jean Mendonça já foi vereador e prefeito de Pimenta Bueno, está em busca do terceiro mandato consecutivo. O encontro de hoje na capital é na Avenida Calama, 9913-A, Bairro Planalto com início às 19h. O deputado Jean Mendonça é corregedor parlamentar da Assembleia Legislativa e faz parte da diretoria do Parlamento Amazônico, composto por 9 Estados.

Propaganda – Hoje (28) inicia o Horário Eleitoral Gratuito no rádio e na televisão. São 50 minutos de programa divididos em blocos de 25 minutos, além de inserções diárias de 30 e 60 segundos, distribuídas entre 5 horas e meia-noite, menos aos domingos. O programa inicia nesta sexta-feira e terminará no dia 1º de outubro, três dias antes das eleições gerais. É uma ótima oportunidade, para que os candidatos possam passar suas mensagens ao eleitorado em busca dos votos. Não representa muito para os candidatos ao Senado e deputado (federal e estadual), mas a presidente da República e governador, sim, mesmo os candidatos dos partidos, coligações e federações que contam com poucos minutos. Basta saber usá-lo. O horário eleitoral gratuito é regulamentado pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.610/2019, que disciplina a propaganda eleitoral. Faltam 37 dias para as eleições.

Mortes – O mês de agosto está chegando ao fim e com ele um relato de mortes na BR 364, principal rodovia federal de Rondônia. Até na quinta-feira (27) 15 pessoas perderam a vida ao longo do trecho Porto Velho a Vilhena, cm cerca de 700km. O mais recente envolveu um veículo da Secretaria de Saúde do município de Governador Jorge Teixeira, onde morreram cinco pessoas, após colisão frontal com uma carreta. Segundo dados levantados pelo site “Conecta News”, já morreram 15 pessoas na 364, na ligação Porto Velho a Rio Branco, no Acre, e no chamado “Corredor da Morte”, de Porto Velho a Vilhena, onde foram à óbito as cinco pessoas na quinta-feira (27). Agosto terminará na segunda-feira (31). A cobrança do pedágio eletrônico (7 praças de Porto Velho a Vilhena) com valores elevados, considerados os mais caros do País em nada resolveu principalmente em se tratando de segurança. Além da continuidade dos acidentes, a maioria fatais, pouco ou quase nada foi feito para melhoria da segurança. Em 27 dias 15 pessoas perderam a vida na 364, um número assustador. A cada dois dias um óbito. É o fim da rosca...

Governador – As eleições a governador de Rondônia, após quase duas semanas de aberta a campanha eleitoral apresenta um quadro de indefinição. Analisando a séria de pesquisas que estão sendo publicadas em veículos de comunicação do Estado, o senador Marcos Rogério (PL), o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (UB); Adailton Fúria (PSD), ex-prefeito de Cacoal; ex-deputado federal Expedito Netto (PT), advogado Samuel Costa (PSD) e professor Pedro Abib (MDB), estão na disputa dos cerca de 1,2 milhão de votos de os eleitores do Estado. Hildon, Fúria e Rogério são candidatos de centro-direita. Netto de esquerda, Samuel e Abib centro-esquerda. A expectativa é de eleições em segundo turno, porque nenhum deles teria suporte eleitoral para conseguir 50% mais um dos votos válidos para vencer no primeiro turno.

Governador II – Normalmente em caso de segundo turno vão para a disputa candidatos de esquerda ou direita. Há raríssimos casos de dois representantes de um segmento (centro-direita, centro-esquerda, direita, esquerda) chegarem a um segundo turno, mas poderá ocorrer em Rondônia. Se as eleições fossem hoje, de acordo com as pesquisas divulgadas pela mídia regional, quatro estariam em condições de disputar o segundo turno: Fúria, Hildon e Rogério estariam em uma disputa equilibrada para o segundo turno, todos candidatos de centro-direita. Netto não cresceu o esperado e Abib não decolou, ainda, como se esperava. Já Samuel poderia ser a surpresa considerando-o um candidato de centro-esquerda. Mas, pelo que se tem publicado desde o início da corrida eleitoral candidatos ligados à direita estariam no segundo turno. Como foi iniciado o horário gratuito hoje, tudo depende do desenrolar da campanha das próximas semanas.

Respigo

O ex-senador e presidente regional do PDT, Acir Gurgacz lança sua candidatura ao Senado em Porto Velho, hoje (28) na quadra do Sindesf, em frente a Unopar com início às 18h30. No mesmo encontro também ocorrerá o lançamento da candidatura do ex-deputado estadual e ex vice-governador, Airton Gurgacz a deputado federal +++ O leilão Direito de Viver, a favor do Hospital de Amor será realizado no dia 6 de setembro na Chácara Maria Eduarda, Distrito de Nova Samuel, em Candeias do Jamari. É o sexto leilão beneficente que o pessoal da região faz em favor do Hospital de Amor especializado em tratamento de câncer +++ A “bomba” anunciada esta semana na coluna aos poucos está preparada para ser detonada, pois o pavio está chegando ao fim. E envolve um “figuraço” do Estado, que inclusive, já foi deputado e teve problemas com a Justiça +++ Jogos do Brasileirão de sábado (29). Atlético Mineiro e Vitória jogam às 18h30 +++ São Paulo e Bragantino se enfrentam às 20h. Encerra o dia Vasco e Cruzeiro às 21h20.

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