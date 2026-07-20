Primeira-dama Luana Rocha destaca o trabalho e o legado de Luis Fernando à frente das Finanças de Rondônia

O trabalho e o legado de Luis Fernando foram destaques durante uma reunião de lideranças ligadas à assistência social no estado.
Organizadora do encontro, a secretária e primeira-dama Luana Rocha lembrou que as ações da Secretaria de Finanças (Sefin) nos últimos sete anos foram primordiais para que os projetos e campanhas de assistência social pudessem acontecer.
“Luis trabalhou conosco em equipe para enriquecer o nosso estado e conquistar certificações (nacionais). Por isso, precisamos dar oportunidade para as pessoas que, de fato, olham para as necessidades de Rondônia e que entendam que a causa da assistência social é importante”, declarou a primeira-dama.
Luana também assume a articulação política de Luis ao Senado. A ideia é fazer com que os projetos do pré-candidato cheguem a todas as regiões de Rondônia.
“A Luana revolucionou a assistência social em Rondônia. De fato, fez história e quero agradecer por ter estado ao seu lado nesse projeto de melhorar a vida das pessoas. E a nossa meta é fazer com que esse projeto continue sendo mantido e avançando”, concluiu Luis Fernando.
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