Prefeito Aldo Júlio agradece recurso destinado pelo deputado Jean Oliveira para pavimentação

Por Ricardo Barros

Publicada em 20/07/2026 às 14h40

As obras de pavimentação asfáltica da Rua Parnaíba, em Rolim de Moura, já foram iniciadas e atendem a uma reivindicação antiga dos moradores da região. Além da Rua Parnaíba, um trecho da Avenida Morumbi também será contemplado com a pavimentação, ampliando as melhorias na infraestrutura viária do município.





Os serviços estão sendo executados pela Secretaria Municipal de Obras, em parceria com a 4ª Usina de Asfalto do DER, utilizando recurso destinado pelo deputado estadual Jean Oliveira.



Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito Aldo Júlio agradeceu ao deputado Jean Oliveira pela destinação do recurso que possibilitou a execução da obra. Segundo o prefeito, a parceria tem contribuído para viabilizar investimentos em infraestrutura e atender demandas importantes da população.



A pavimentação da Rua Parnaíba e do trecho da Avenida Morumbi deve proporcionar melhores condições de tráfego, mais segurança para motoristas e pedestres, além de facilitar a mobilidade entre os bairros Cidade Alta e Industrial.



A obra atende a uma antiga reivindicação da comunidade e representa um avanço na infraestrutura urbana, beneficiando moradores e todos que utilizam diariamente a região.

Ricardo Barros