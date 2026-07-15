Prefeitura abre Processo Seletivo Simplificado com 250 vagas para serviço voluntário na Educação

Por Assessoria

Publicada em 15/07/2026 às 14h39

A Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), publicou o Edital nº 001/GAB-SEMED/2026, que regulamenta o Processo Seletivo Simplificado para seleção de interessados na prestação de serviço voluntário junto às unidades escolares e demais setores vinculados à Educação Municipal.

Ao todo, são ofertadas 250 vagas para convocação inicial, sendo 210 destinadas à zona urbana e 40 à zona rural. As oportunidades contemplam diferentes áreas de apoio educacional, administrativo, operacional e de organização das unidades da Rede Municipal de Ensino. Os candidatos habilitados além do número de vagas poderão compor cadastro de reserva.

Classificação será por ordem de inscrição

Um dos principais pontos do processo seletivo é o critério de classificação. Não haverá análise curricular ou avaliação de títulos para definir a ordem dos candidatos.

Conforme estabelecido no edital, a classificação observará estritamente a ordem cronológica de recebimento das inscrições, considerando a data e o horário registrados no sistema, desde que o candidato cumpra os requisitos e apresente toda a documentação obrigatória.

Dessa forma, os primeiros candidatos habilitados na ordem de inscrição preencherão as vagas ofertadas. Os demais passarão a integrar o cadastro de reserva, respeitando a mesma ordem de classificação.

Atenção: inscrever-se primeiro é determinante para a posição na classificação, mas a inscrição somente será considerada válida se o candidato atender aos requisitos e apresentar corretamente todos os documentos exigidos no edital.

Inscrições de 15 a 22 de julho

As inscrições serão realizadas de forma online, no período de 15 a 22 de julho de 2026. Os interessados devem preencher o formulário eletrônico, selecionar a função e a localidade pretendidas e anexar a documentação obrigatória.

Entre os documentos exigidos estão documento oficial de identificação com foto, CPF, comprovante ou declaração de residência, comprovante de escolaridade, Certidão de Quitação Eleitoral e certidões negativas criminais Estadual e Federal. Para as áreas de Alimentação e Apoio Escolar, também são exigidos certificados de capacitação relacionados à área de atuação, realizados nos últimos cinco anos.

Documentos ilegíveis, incompletos, rasurados ou fora das condições estabelecidas no edital poderão resultar no indeferimento da inscrição.

Serviço voluntário e áreas de atuação

O serviço voluntário será prestado de forma espontânea e não gera vínculo empregatício, funcional, previdenciário ou obrigação trabalhista com o Município. O edital prevê ajuda de custo destinada ao ressarcimento de despesas com alimentação e transporte, observadas as regras e condições estabelecidas.

As vagas estão distribuídas entre funções de apoio à organização dos espaços escolares, portaria, monitoria de turma integral, transporte escolar, alimentação, apoio escolar, atividades administrativas e atividades pedagógicas complementares. Na zona urbana, são ofertadas 210 vagas, com requisitos de escolaridade e cargas horárias definidos conforme cada área.

Resultado e acompanhamento

A classificação será divulgada nos meios oficiais do Município e da SEMED. Após a análise dos recursos, será publicado o Resultado Final e a homologação do Processo Seletivo. Os candidatos classificados dentro do número de vagas poderão ser convocados conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, respeitando rigorosamente a ordem final de classificação.

A Prefeitura de Guajará-Mirim orienta todos os interessados a lerem atentamente o edital e seus anexos antes de realizar a inscrição, conferindo os requisitos da função escolhida e toda a documentação necessária.

Inscrições: 15 a 22 de julho de 2026.

Link de Inscrição – Acesse aqui