PL associa o 22 e tem convenção na quarta-feira, eleições à Assembleia Legislativa mobilizam bastidores, período das convenções tem início hoje

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/07/2026 às 14h00

Convenções – A partir de hoje (20), os partidos políticos estão autorizados a realizarem convenções para escolha dos candidatos que estarão concorrendo nas eleições gerais de outubro. Em nível nacional, estarão em disputa os cargos de presidente da República e vice. Já nos Estados a disputa será a governador e vice, duas das três vagas de cada Estado e Distrito Federal ao Senado, Câmara Federal e Assembleias Legislativas. O PL já tem convenção marcada para a quarta-feira (22) em Porto Velho, quando estará reunindo seus filiados e certamente as homologações do senador Marcos Rogério, presidente estadual do partido e o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes) como candidatos a governador e vice, respectivamente. A convenção terá início às 18h e será realizada nas antigas instalações da Talismã, Avenida Mamoré, Bairro Três Marias, a partir das 18h

PL – Hoje o PL conta com a maior bancada na Assembleia Legislativa (Ale) assim como o PRD, cada um com seis parlamentares. Na Janela Partidária (5 de março a 3 de abril), período em que deputados (federal, estadual) e vereador puderam mudar de partido sem a possibilidade de a perda do mandato, recebeu os deputados Luizinho Goebel (Vilhena), Alan Queiroz (PVH), Taíssa Sousa (Guajará-Mirim), Lucas Torres (Buritis) e Nim Barroso (Ji-Paraná), completando seis parlamentares com Jean Mendonça (Pimenta Bueno), que foi reeleito em 2022 pelo partido. Além de elaborar a lista de nomes de candidatos a governador e vice, no caso o senador Marcos Rogério e o deputado Rodrigo Camargo, também serão definidos, os candidatos às duas vagas ao Senado, as oito cadeiras na Câmara Federal e as 24 na Ale-RO. As convenções partidárias serão encerradas no dia 5 de agosto. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE), receberá até o dia 15 as atas aprovadas nas convenções e, a partir do dia 16 teremos o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV. A opção do comando do PL para a convenção de quarta-feira com certeza é devido ao número do partido: 22.

Convenções – Os partidos políticos e seus integrantes têm pouco mais de duas semanas para realizarem as convenções e montarem suas chapas para as eleições de outubro. Com a Copa do Mundo de Futebol já definida e a Espanha conquistando o bicampeonato, as eleições gerais predominam no noticiário dos veículos de comunicação. Os políticos se articulam para enfrentar as urnas e têm praticamente duas semanas para realizarem as convenções de ter início a campanha eleitoral, que estará aberta a partir da segunda quinzena do próximo mês de agosto. A escolha principal do eleitor será a escolha do presidente da República, mas a disputa pelos demais cargos já é intensa tanto na capital (Porto Velho), como no interior de Rondônia.

Campanha – Não há dúvida que a escolha do futuro governador é o assunto predominante entre os eleitores. O governador Marcos Rocha (PSD) não pode concorrer, porque está no exercício do segundo mandato seguido, mas apoia o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, que é do seu partido, que é pré-candidato à sucessão estadual. Vários nomes já estão trabalhando a pré-candidatura, como o ex-prefeito de Porto Velho (dois mandatos seguidos), Hildon Chaves, do UB, Expedito Netto, do PT, advogados Luiz Carlos Teodoro (Psol) e Samuel Costa (PSB) já estão correndo trecho, mas certamente teremos mais nomes em busca de o Governo de Rondônia nas eleições deste ano. As eleições estão chegando (4 de outubro) e, onde for necessário segundo turno (em Rondônia somente em Porto Velho) no dia 25, último domingo do mês. O prazo para que os partidos políticos, federações registrem as candidaturas na Justiça Eleitoral é 15 de agosto.

Deputados – A mobilização para as candidaturas a governador e vice, às duas vagas ao Senado, e as oito na Câmara Federal é grande entre os dirigentes partidários e pretendentes a cargos políticos, mas a disputa pelas 24 cadeiras na Assembleia Legislativa (Ale) é muito maior, e não é somente pelo número de prováveis candidatos. Há quem aposte, que teremos cerca de 300 nomes concorrendo às cadeiras no Parlamento Estadual. Da legislatura atual, somente 4 não estarão em busca de um novo mandato. Rodrigo Camargo (Podemos), e Cirone Deiró (UB), porque são pré-candidatos a vices do senador Marcos Rogério (PL) e do ex-prefeito Hildon Chaves (UB). Jean Oliveira (PRD) e Ezequiel Neiva (UB) estão inelegíveis, mas recorreram. Todos concorrem com a certeza, de que conseguirão novos mandatos alicerçados no que realizaram nos últimos 4 anos e, vários com mais de um mandato como é o caso de Luizinho Goebel (PL-Vilhena), que está no quinto.

Respigo

Aumentam nos bastidores da política os comentários sobre a possibilidade de o ex-senador, ex-deputado estadual e ex-ministro da Previdência Social (INSS), Amir Lando em disputar as eleições a governador de outubro. O pré-candidato do partido, Pedro Abib seria companheiro de chapa de Amir, concorrendo a vice +++ Seria uma chapa de centro-esquerda com chances de poder aspirar um segundo turno. Como eleições em dois turnos são diferenciadas e quase sempre surpreende, a expectativa é enorme à espera da convenção do partido, que ainda não tem data marcada +++ Os deputados estaduais estão em período de recesso parlamentar e, desde o início do mês não ocorrem as sessões ordinárias das terças-feiras e quintas-feiras. Mas os setores administrativos, financeiros e os gabinetes estão abertos no período das 7h30 às 13h30 +++ Mas na semana de 27 a 31 a casa estará fechada, inclusive para o público só retornando às atividades normais, inclusive as sessões plenárias ordinárias no dia 3 de agosto. Quem depender dos serviços públicos da Ale-RO na próxima semana, antecipe para esta, pois a Casa do Povo estará com as portas cerradas +++ Acreditamos que o título mundial de futebol conquistado pela Espanha, ao vencer (ix0) a Argentina já na prorrogação foi dos mais merecidos. Quem acompanha –e gosta– de futebol sabe que os espanhóis realmente apresentaram um futebol envolvente, rápido, objetivo, organizado e com ótimo toque de bola +++ Os argentinos demonstraram raça e técnica, mas com um jogador expulso (Enzo Fernández) aos 47 minutos do segundo tempo, não teve fôlego na prorrogação, para ao menos, buscar o empate e levar a decisão para os pênaltis +++ Sem marcação cerrada em Messi, a Espanha conseguiu desenvolver um futebol de qualidade e fez por merecer o título de bicampeã. Sem dúvidas que o título ficou em boas mãos.

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