Mais de 1 milhão de rondonienses aptos a votar; Nomes fortes ao senado; Começa as convenções

Por Sérgio Pires

Publicada em 20/07/2026 às 10h10

NUMA PESQUISA HISTÓRICA , GARIMPO TESTA INOVAÇÃO: “MESA GIRATÓRIA” QUE SEPARA O OURO SEM USO DE MERCÚRIO

Não é milagre, é ciência. Não é invenção, é pesquisa. É investimento em tecnologia e pesquisa, numa busca incessante de alternativas que possam manter em atividade, numa convivência harmônica, a garimpagem de ouro e o meio ambiente.

Em Universidades da região norte (uma das mais importantes delas é a de Rondônia) estudos avanços, utilizando uma planta chamada pau de balsa, estão em curso. Caso os estudos finais deem positivo, ela pode ajudar na separação do ouro, sem uso de mercúrio.

Agora, surge outra alternativa muito positiva. Líder dos garimpeiros de Rondônia e do Amazonas, a advogada e especialista nas causas do garimpo, Tânia Sena, divulgou vídeo nesta semana, em suas redes sociais, fazendo um anúncio histórico: os primeiros testes de uma nova forma, absolutamente natural, de separação do ouro, sem o uso de mercúrio. É mais um avanço na série de pesquisas e investimentos das cooperativos, sindicatos e dos próprios garimpeiros para encontrar uma alternativa que exclua o mercúrio.

Segundo Tânia Sena, que disputa uma vaga à Câmara Federal, “as cooperativas e os garimpeiros sempre estão procurando alternativas ao uso do mercúrio, porque, até hoje, não existe qualquer outro produto ou substância com poder de fazer a separação”.

Várias tentativas já foram feitas. Agora, surgiu um novo equipamento, mais evoluído do que outras chamadas “Mesas Vibratórias”, que consegue separar em torno de 80 por cento do ouro retirado do rio. Outras mesas semelhantes já conseguem resultados, mas muito distantes deste percentual. Os 80 por cento de separação equivalem praticamente ao que o mercúrio faz.

A especialista em garimpo explica que o ouro que vem dos rios da região não é em pepita, mas em tamanho muito pequeno, semelhante a grãos de areia. Para separar o ouro da areia e outros metais, o uso do mercúrio (mesmo cada vez em menor quantidade, com reaproveitamento de 99 por cento, ou seja, praticamente nada volta para os rios) ainda é a única alternativa.

Com a evolução das pesquisas, a nova “Mesa Vibratória”, nos primeiros testes, deu resultado altamente positivo. As pesquisas vão continuar. Para ter Mais detalhes das informações que Tânia Sena divulgou, basta acessar o link https://www.instagram.com/reels/Daxr6VUynDN/.

MAIS DE 1 MILHÃO E 269 MIL RONDONIENSES ESTÃO APTOS PARA VOTAR. A MAIORIA É DE MULHERES

Na eleição em Rondônia, assim como em todo o Brasil, as mulheres são a maioria. Do total de 1.269.788 rondonienses aptos a votar, 655.153 são do sexo feminino e 614.625 são homens. No Estado, são 40.528 mulheres a mais, 3 por cento de diferença para elas.

Em termos de faixa etária, o maior número de eleitores entre nós tem entre 40 e 44 anos (são 130.656), seguidos muito de perto por quem tem entre 30 e 34 anos, que somam 129.603.

Outras faixas etárias: 35 a 39 anos: 129.300; 21 a 29 anos: 126.696; 45 a 49: 120.995; 50 a 54 anos: 105.742.

Nos dois extremos: estão registrados como eleitores nada menos do que 32.064 jovens na faixa dos 16 anos. Alguns se registraram com 15 anos, porque completarão a idade exigida antes do pleito de outubro.

E os velhinhos? Temos nada menos do que 98.639 idosos aptos a irem às urnas. Eles, claro, não são mais obrigados a votar, mas sabe-se, pela experiência, que há um percentual muito alto, deles, que não aceitam ficar de fora de um momento tão importante do sistema democrático e que decide o futuro do país.

O TRE trabalhou duro, montou estratégias e prepara as eleições de outubro (e novembro, caso haja segundo turno, o que é muito provável) para que o rondoniense possa ir às urnas com toda a tranquilidade e paz.

O que se espera, também, é que o eleitor faça sua parte e compareça, em massa, para decidir o futuro do seu Estado e do seu país.

EMPATE NA PESQUISA: CORRIDA PELAS CADEIRAS AO SENADO TEM VÁRIOS NOMES COM CHANCES REAIS DE CHEGAREM LÁ!

Não deu outra! Pesquisa Real Time Big Data, um dos poucos institutos que merecem atenção, porque já acertou em várias situações, no Estado, coloca vários dos candidatos ao Senado muito próximos uns dos outros. O deputado federal Fernando Máximo, para surpresa de ninguém, continua liderando a corrida pelas duas cadeiras.

Pelos números da pesquisa (registrada sob o número 04369/2026) Máximo tem 19 por cento: Silvia Cristina 14, empatada com Bruno Scheid e Confúcio Moura, com 13 e Mariana Carvalho com 12. A surpresa é Acir Gurgacz, que mesmo sem ter sua candidatura oficializada, porque depende ainda de decisão judicial, já tem 8 por cento.

Surge, ainda, com quatro pontos percentuais, o nome do ex-secretário de Finanças do Estado, Luís Fernando. Em poucas semanas, pela primeira vez participação de uma eleição, o ex-secretário de Marcos Rocha já aparece na pesquisa.

Empatada tecnicamente com ele, está a petista Luciana Oliveira, com 3 por cento, outra que ainda não conseguiu mobilizar a esquerda em torno do seu nome. Aliás, ela está empatada com o vereador Nilson Souza, do PSDB, com o mesmo percentual. Neidinha Suruí, do PSB e Andreia Trovó, do Psol, têm apenas 1 por cento.

Entre os nulos e brancos, a soma é de 9 pontos. Ou seja, se esta gente decidir por um ou outro candidato, pode eleger qualquer dos nomes que hoje estão empatados.

PSB, PODEMOS, MDB, PSD, AVANTE, PRD JÁ ANUNCIARAM SUAS CONVENÇÕES. PL, PT E OUTROS PARTIDOS AINDA NÃO

Vão começar as convenções. Depois do PSB,comandado por Vinicius Miguel (dia 20 ou seja, nesta segunda-feira, em sua sede), será a vez do Podemos, presidido pelo prefeito Léo Moraes realizar a sua. Será na terça, diz 21, a partir das 18 horas, No Hotel Acordes, na BR 364. Dia 25, será a vez do MDB, comandado por Confúcio Moura, que lançará Pedro Abib ao governo e o próprio Confúcio ao Senado.

No dia 1º de agosto, um sábado, três partidos que estão coligados nesta eleição se unem para um grande convenção, para o lançamento da dobradinha Adailton Fúria e Everton Leoni ao Governo; ­­­Luis Fernando da Sefin ao Senado e as nominatas para a Câmara Federal e Assembleia Legislativa.

O evento vai reunir o PSD, comandado pelo governador Marcos Rocha, o Avante, sob a direção de Jair Montes e o PRD, que está nas mãos do atual chefe da Casa Civil, Elias Rezende. A tripla convenção está marcada para começar às 15 horas na Casa de Shows Vila Privilege, a antiga Talismã, na zona leste da Capital.

O PL de Marcos Rogério, o presidente regional do partido e candidato ao Governo, com seu vice , o deputado estadual Delegado Camargo, que será oficializado pelo Podemos, ainda não divulgou a data da sua convenção. Nela, também serão oficializados Fernando Máximo e Bruno Scheid ao Senado.

A Federação União Brasil e Progressistas, comandada por Maurício Carvalho, também não anunciou, ao menos até este sábado, quando vai oficializar a dobradinha Hildon Chaves e Cirone Deiró ao Governo e Sílvia Cristina ao Senado.

O PT e outros partidos que disputarão a eleição também estão ainda estudando as datas de suas convenções.

TRE TEM ESQUEMA ESPECIAL PARA COMBATE AOS ATAQUES ILEGAIS, FAKE NEWS E USO INDEVIDO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Os sintomas não são nada bons. Pelo contrário. A campanha ainda nem começou oficialmente e já pode se sentir um clima tenso, inclusive com ataques, geralmente feitos por prepostos, contra este ou aquele candidato. E não é só na disputa pelo Governo. Os confrontos também já atingem postulantes ao Senado e, em menor escala, mas não menos agressivos, contra candidatos à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa.

Embora alguns ataques tenham assinatura, o que permite direito de resposta e até abertura de processos, na verdade a ampla maioria de agressores, dos que lançam Fake News ou usam a Inteligência Artificial, para atacar adversários, o fazem na covardia do anonimato.

Uma das táticas se conhece bem e há longo tempo. Usando nomes falsos, prepostos de candidatos que querem atacar seus adversários enviam para programas jornalísticos, principalmente de rádio e TV, comentários agressivos, denúncias mirabolantes, anúncios de operações policiais que, claro, jamais são verdadeiras. Há quem caia no golpe e acabe dando espaço a estes cretinos, mas, na maioria dos casos, tudo vai parar onde deveria sempre: no lixo.

O Tribunal Regional Eleitoral, desde 1º de Julho, além de várias estruturas, mantém três juízes unicamente com a missão de acompanhar publicações, detectar Fake News e uso ilegal da IA, entre outros crimes. Embora muitos descerebrados ainda imaginem que ficarão impunes e que as redes sociais e outros meios de comunicação são território sem lei, todos eles podem se dar muito mal.

NA BANCADA ATUAL NA CÂMARA, QUEM TEM CHANCE REAL DE CONSEGUIR MAIS UM MANDATO?

Como está a disputa pelas oito cadeiras da Câmara Federal? Como sempre, as dezenas de nomes que querem chegar ao Congresso percorrem suas regiões e o Estado, correndo atrás do eleitor. Dos atuais deputados, dois deles estão foram da busca pela reeleição. Fernando Máximo e Sílvia Cristina querem o Senado. Os outros seis estão no trecho: Lúcio Mosquini, Maurício Carvalho, Coronel Chrisóstomo, Cristiane Lopes, Thiago Flores e Rafael Fera estão na batalha para mais um mandato.

Numa eleição proporcional, as chances de se fazer alguma previsão perto da realidade são mínimas. Alguém que parece eleito sucumbe na campanha; algum nome que parecia sem chance, de repente dá um salto para a vitória. No atual quadro e falando apenas em hipótese, baseando-se no que se ouve nas ruas e bastidores, pode-se afirmar que, do sexteto, as maiores chances seriam de Lúcio Mosquini e Maurício Carvalho.

Quem mais? Cristiane Lopes batalha pelo eleitorado da Capital, agora aliada ao prefeito Léo Moraes e isso é um bom handicap. O Coronel Chrisóstomo surgiu como um nome de peso no bolsonarismo e alcançou sua primeira reeleição surpreendendo com votação expressiva em várias regiões. Conseguirá novamente?

Com Ariquemes e região como sua base eleitoral, Thiago Flores e Rafael Fera dividem o mesmo eleitorado. Thiago foi prefeito da sua cidade e teve um bom primeiro mandato. Fera foi vereadora e acabou recebendo a vaga de Eurípedes Lebrão, por recontagem de votos da eleição. Os dois conseguirão aumentar suas votações e retornar à Câmara?

DE VEZ EM QUANDO, A POLÍCIA PÕE A MÃO EM BANDOS DE INVASORES E FALSOS SEM TERRA. UM DELES CAIU ESTA SEMANA

A tática é muito conhecida. Grupos que se dizem sem terra, agindo como uma organização criminosa, invadem fazendas e outras propriedades, sempre usando um sistema de segurança fortemente armado e, depois, revendendo a terra que não lhes pertence para terceiros.

De vez em quando, estes bandidos se dão mal. Foi o que aconteceu nos últimos dias, quando a Polícia colocou a mão em vários destes pilantras, que agiam entre as cidades de Nova Brasilândia d’Oeste, Urupá, Cacoal, Ji-Paraná, Alvorada d’Oeste, Rolim de Moura e Castanheiras.

Os invasores são tão seguros de que seus crimes não serão punidos, que até ignoram decisões judiciais de reintegração de posse, mantendo, pela força das armas e do medo, o controle da área atacada. Num dos casos em que o grupo criminoso foi desarticulado, a propriedade era ocupada desde 2021 e a invasão foi mantida mesmo depois da Justiça ter determinado a retirado dos bandidos.

A série de crime inclui ocupação planejada e coordenada; utilização de vigilância fortemente armada no local invadido; cooptação de mais e mais ocupantes, para parecer que o grupo é realmente de sem terra e, ainda, comercializar lotes de forma ilegal, já que nada lhes pertence.

Tem mais: além de tudo, os indiciados e alguns dos presos, quando atacam uma área que não lhes pertence, ainda cometem crimes ambientais, desmatando vegetação nativa, inclusive em áreas consideradas como de Conservação e, portanto, protegidas.

Documentos, armas, munições, celulares e dinheiro em espécie foram apreendidos na operação da Polícia Civil, que continua investigando não só o grupo descoberto, mas outros suspeitos dos mesmos crimes em diferentes regiões do Estado.

NÃO ADIANTA APELIDAR ASSASSINATO E NEM DISCURSO VAZIO. SEM REAÇÕES DURAS, AS MULHERES CONTINUARÃO SENDO MORTAS

A covardia chega às raias da loucura generalizada. O assassinato de mulheres (transformado em feminicídio pelo linguajar ideológico) é uma doença social que, aparentemente, está se tornando incurável. Um câncer cuja metástase está se espalhando por todo o organismo social, num contexto onde o machismo ainda coloca a mulher como propriedade privada.

No ano passado, o Brasil registrou nada menos do que 1.568 mortes de mulheres, na maior parte dos crimes, eles foram cometidos por maridos, companheiros, amantes, noivos ou namorados. Alguns foram de uma crueldade atroz. Poucos dos assassinos receberam a punição que mereciam e vários outros, pouco tempo depois, já estavam livres, nas ruas.

Acre e Rondônia lideram esta tétrica contagem de corpos. Nesta semana, a mídia registrou mais uma morte brutal, de uma mulher, jovem, morta a tiros pelo marido (o principal suspeito, já que não há outros possíveis envolvidos) foi registrada no Estado. Morta covardemente, enquanto dormia.

Só discurso político/ideológico, só criando apelidos para mortes brutais, só discursando com a Lei Maria da Penha, criada aliás sob acusações falsas, jamais irão resolver o problema. Mas, enquanto não se encontrar outra solução, certamente a aplicação de penas maiores, sem direito a qualquer benefício e deixando os covardes apodrecendo nas cadeias, pode ser um caminho eficaz.

Menos ideologia, menos palavreado, mais ação e reação duríssima. Sem isso, vamos continuar vendo as mulheres serem mortas e em número cada vez maior.

PISOTEAR SOBRE BOLSONARO PODE DAR CERTO, MAS TAMBÉM PODE SER UM TIRO NO PRÓPRIO PÉ

Nem uma só decisão contra um ditador, suspeito de ser líder do narcotráfico e, dois anos depois, preso depois de um ataque violento de forças norte-americanas, quando veio ao Brasil e foi recebido com tapete vermelho. Mas um presidente que não é bandido, que foi legitimamente eleito, que está salvando seu país, este não pode sequer visitar seu amigo, doente e que, injustiçado, está em prisão domiciliar.

Os superpoderes a que se autodelegou o ministro Alexandre de Moraes, foram usados novamente. Desta vez, para impedir que o presidente da argentina, Javier Milei, possa visitar Jair Bolsonaro e vê-lo pessoalmente.

A perseguição pessoal de Moraes a Bolsonaro, cada vez mais notória, agora atinge patamares que extrapolam qualquer compreensão, na medida em que ele decidiu restringir visitas ao ex-presidente, inclusive do próprio filho, Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República.

Como pano de fundo, não se pode negar o medo desesperador de algumas autoridades brasileiras com a possibilidade da não reeleição de Lula, o candidato deles. Se houver uma guinada para a direita, no poder no Brasil, todos os que passaram anos cometendo arbitrariedades e pisoteando a Constituição, sabem dos riscos que estão correndo.

Jair Bolsonaro tem que ficar totalmente isolado, ao menos até a eleição. As barbaridades podem até dar certo, mas também podem ser um tiro no pé. Quanto mais vitimado injustamente, mais pode crescer a força de Bolsonaro.

O futuro vai dizer quem estava certo!

PERGUNTINHA

Se a eleição para Presidente fosse hoje e levando em consideração tudo o que está acontecendo hoje em nosso país, em quem você votaria: Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema ou Renan Santos, do nanico partido Missão?