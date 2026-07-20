Lançamento da pré-candidatura de Marcos Rogério lota CTG de Vilhena com mais de 2 mil pessoas

Por Assessoria

Publicada em 20/07/2026 às 08h30

Mais de 2 mil pessoas, segundo estimativa da organização, lotaram o CTG de Vilhena neste sábado, 18, no lançamento da pré-candidatura de Marcos Rogério ao Governo de Rondônia. O público ocupou o salão, os corredores e as áreas de circulação, reunindo apoiadores da cidade e comitivas dos municípios do Cone Sul.

Estiveram presentes Flori Cordeiro, de Vilhena, Edinho da Rádio, de Colorado do Oeste, Sinésio José, de Cerejeiras, Wesley Araújo, de Chupinguaia, Leandro Vieira, de Corumbiara, Silvano de Almeida, de Cabixi, e Valéria Garcia, de Pimenteiras do Oeste.

Os sete prefeitos chegaram acompanhados por vereadores e lideranças de seus municípios. Fernando Máximo e Bruno Bolsonaro Scheid, pré-candidatos ao Senado, também participaram. “A grande força que temos hoje aqui é a união histórica que nunca ocorreu em todo o Cone Sul”, ressaltou Flori Cordeiro.

Marcos Rogério apresentou propostas para enfrentar problemas que atingem diretamente o interior. Na saúde, defendeu contratos de gestão com as prefeituras para ampliar o atendimento nos próprios municípios e reduzir o deslocamento de pacientes a Porto Velho. Também propôs a implantação de um hospital de traumas no interior, com financiamento ligado à arrecadação do Detran.

Na infraestrutura, defendeu a conclusão da Estrada do Boi, chamada por ele de Estrada da Libertação, como ligação sem pedágio entre o Cone Sul e a região central de Rondônia e alternativa à BR-364 concedida à iniciativa privada.

“Saio de Vilhena profundamente agradecido. Ver este espaço lotado, receber o carinho de tantas pessoas e contar com o apoio dos sete prefeitos do Cone Sul aumenta ainda mais a nossa responsabilidade.

Recebo tudo isso com muita humildade, porque sei que essa confiança não pertence a uma pessoa, mas a um trabalho feito junto com os municípios. Obrigado a Vilhena e a todos que vieram de suas cidades. Vamos honrar esse carinho com responsabilidade, seriedade e muito trabalho”, afirmou Marcos Rogério.