Jean Mendonça destina R$ 350 mil para compra de van em Alvorada do oeste

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/07/2026 às 13h40

Uma emenda parlamentar de R$ 350 mil foi destinada pelo deputado estadual Jean Mendonça para a compra de uma van em Alvorada D’Oeste. O veículo deverá ser utilizado no deslocamento de pacientes em tratamento médico e de seus familiares.

A aquisição busca proporcionar mais segurança e melhores condições de transporte às pessoas que precisam se deslocar para receber atendimento de saúde. A iniciativa considera o desgaste enfrentado pelos pacientes ao longo desse processo.

Jean Mendonça afirmou que o investimento pretende oferecer mais dignidade aos moradores atendidos e contribuir para a melhoria da realidade do município.