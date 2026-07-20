Hildon Chaves: “Rondônia precisa de um governador ficha limpa e com gestão comprovada”

Por Assessoria

Publicada em 20/07/2026 às 14h10

O ex-prefeito da capital e pré-candidato ao Governo do Estado, Hildon Chaves (Federação União Progressistas), enfatizou os dois componentes principais de seu plano de governo para Rondônia: a qualidade da gestão dos recursos públicos e o combate permanente à corrupção.

“Numa eventual eleição para o Governo do Estado, o primeiro passo será arrumar a casa, exatamente como fizemos na prefeitura da capital. Isso é questão de gestão”, disse Hildon. “O outro pilar está pautado no combate à corrupção. Temos uma experiência de 21 anos de atuação no Ministério Público do Estado. Estou acostumado a mandar vagabundo e bandido para a cadeia”, avisou.

Em entrevista concedida à rádio Terra FM, em Cerejeiras, no final de semana, Hildon reafirmou que, em todos os oito anos de sua administração em Porto Velho, ele e toda a sua equipe de primeiro escalão sempre permaneceram com a ficha limpa. “Nós e todo o nosso secretariado deixamos a prefeitura da capital sem um processo sequer, nem uma vírgula, somos ficha limpa e sinto orgulho em poder dizer, de peito aberto, que estamos prontos para combater a corrupção”, assegurou.

“Agora, se falta recurso, das duas uma: ou o gestor é incompetente, ou é corrupto. Mas também pode ser as duas coisas, o que é muito pior”, disse Hildon. “Às vezes, um candidato ruim é eleito vereador, deputado ou até senador, mas como ele está num colegiado, o prejuízo não é tão grande. Agora, quando esse candidato se elege para um cargo executivo, como prefeito, governador ou até presidente, aí o prejuízo é imenso”.

O ex-prefeito frisou que os dinheiros públicos são mais do que suficientes para realizar tudo aquilo que é necessário para a população. “Provamos isso nos oito anos em que administramos Porto Velho. Encontramos uma prefeitura quebrada, organizamos o orçamento, fizemos obras essenciais e encerramos o mandato com dinheiro em caixa e, mais ainda, com crédito triplo A, o mais alto no ranking do país”, exemplificou.

PESQUISAR ANTES DE VOTAR

Por fim, o pré-candidato fez um alerta importante aos eleitores rondonienses: “Cada eleitor tem uma obrigação, que é pesquisar tudo que estiver ao seu alcance para saber se o seu candidato é capaz de cumprir fielmente com esses dois compromissos, ou seja, ter competência como gestor e ser honesto, pois são qualidades essenciais para qualquer governante”.

Para Hildon, “dependendo de quem for o escolhido, os problemas do Estado só tendem a se agravar”. Segundo ele, “ser corrupto é sempre um problema gravíssimo, mas algumas vezes o gestor é extremamente fraco e perdulário, e isso também é muito ruim. É por isso que os eleitores devem buscar o passado e o presente dos candidatos. Porque tudo que começa errado, acaba errado”, analisou.

“Se um despreparado é eleito, isso significa que ele vai colocar um bando de incompetentes para governar junto com ele. É por isso que o governante tem que ser o primeiro a estar preparado. Agora, cabe à população buscar as informações disponíveis sobre todos os candidatos. O momento de fazer isso é agora. É melhor dar um Google antes do que se arrepender depois”, avisou.