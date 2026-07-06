Espigão do Oeste recebe estrutura modernizada para fortalecer cidadania e atendimento humanizado

Por MP-RO

Publicada em 06/07/2026 às 14h09

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) inaugurou, nesta sexta-feira (3/7), a nova sede da Promotoria de Justiça de Espigão do Oeste. A unidade foi construída para ampliar o acesso da população aos serviços prestados pela instituição, oferecendo atendimento mais acessível, humanizado e eficiente. A solenidade reuniu autoridades do sistema de Justiça, representantes do poder público e membros do MPRO.

Entre os principais diferenciais da unidade está a Sala de Escuta Humanizada, destinada ao atendimento de crianças, mulheres em situação de violência e vítimas de crimes graves. O espaço foi criado para oferecer um ambiente protegido, reduzindo a revitimização durante a coleta de depoimentos.

A estrutura também dispõe de salas voltadas à autocomposição, permitindo a realização de reuniões e mediações para buscar soluções consensuais de conflitos. O auditório será utilizado para cursos, palestras e audiências públicas, fortalecendo ações preventivas e de aproximação entre o MPRO e a sociedade.

Parceria

A construção da nova sede foi viabilizada por meio de parceria entre o MPRO e a Prefeitura de Espigão do Oeste. O município cedeu o terreno para a obra e receberá o antigo prédio da Promotoria, que será adaptado para ampliar serviços municipais de atendimento e acolhimento à população.

Durante a solenidade, o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, destacou que o objetivo da nova estrutura é oferecer melhores condições para o atendimento ao cidadão. "Este é um presente para a população. Nosso compromisso é com as pessoas. A estrutura é necessária para que possamos prestar um atendimento digno e desenvolver nosso trabalho da melhor forma possível", pontuou.

A promotora de Justiça, coordenadora da Promotoria de Espigão do Oeste, Analice da Silva, ressaltou que o prédio representa um instrumento para fortalecer a atuação institucional. "Essa instituição é edificada pelos valores e pelo compromisso que assumimos diariamente com a sociedade."

O desembargador Hiram Marques afirmou que instituições fortalecidas contribuem para a proteção da democracia e para a promoção da paz social. Já o defensor público Alexandre Vinícius destacou que MPRO e Defensoria Pública atuam em conjunto na busca pela dignidade da população, ainda que exerçam funções distintas.

Estrutura

A nova sede possui 615,62 m² de área construída, estacionamento coberto de 185,49 m², nove vagas internas para carros, dez para motocicletas, além de vagas externas destinadas ao público. O prédio reúne recepção, dois gabinetes, assessorias, salas técnicas, copa, área de serviço e auditório.

Com área total de 801,11 m², a nova sede conta com recepção, auditório para 55 pessoas, gabinetes, salas administrativas, espaços para reuniões e videoconferências, além de estacionamento com vagas reservadas para pessoas com deficiência e idosos. O prédio foi projetado em pavimento único para facilitar a circulação do público e atender às normas de acessibilidade.