Em grande partida Gazin Porto Velho e União Cacoalense ficam no empate de 3 a 3

Por FFER

Publicada em 20/07/2026 às 09h02

Na primeira partida das semifinais do Rondoniense Sub-20 Gazin Porto Velho e União Cacoalense jogaram no Centro de Treinamentos do Rondoniense, em campo as duas equipes fizeram uma grande partida, bastante disputada e com muitos gols, a garotada da Locomotiva chegou a ficar na frente em duas oportunidades no final a União Cacoalense virou, mas o Gazin Porto Velho empatou novamente a partida.

Os gols foram anotados por Gabriel Galdino, Biro em cobrança de pênalti e um gol contra, os gols do Gazin Porto Velho foram marcados por Renan, Matheus França e Samuel, com o resultado a decisão pela vaga na final do Rondoniense fica para o próximo fim de semana no estádio Cassolão em Rolim de Moura. Em caso de novo empate a decisão da vaga na final será nos pênaltis, quem vencer no tempo normal avança. O técnico Pedrinho Maradona da União Cacoalense o primeiro jogo foi em alto nível, "é verdade, jogo corrido, saimos duas vezes com o placar adverso tivemos uma reação boa passamos à frente, mas a competição continua em aberto, porque sabemos que o Gazin Porto Velho tem uma excelente equipe faz um bom trabalho, por isso temos que trabalhar nessa semana e se concentrar que as coisas vão dar certo, que temos condições de passar pra final assim como o Porto Velho, então fica em aberto vamos trabalhar com seriedade para que as coisas aconteça", frisou Pedrinho Maradona.

Na outra semifinal jogam a primeira partida Ji-Paraná e Sport Genus na terça feira às 20h no estádio Biancão. Os jogos da volta acontecem no próximo fim de semana. Além do título de campeão Rondoniense Sub-20, a competição também garante vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior e na Copa do Brasil de 2027.