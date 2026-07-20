Deputado Alex Redano acompanha obras de recapeamento de 14 quilômetros de ruas e avenidas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/07/2026 às 08h50

Obras acompanhadas pelo deputado estadual Alex Redano devem alcançar diferentes bairros e melhorar as condições de mobilidade no município

Quatorze quilômetros de ruas e avenidas de Ariquemes serão recuperados durante a primeira etapa das obras de recapeamento realizadas no município. Conforme divulgado pelo deputado estadual Alex Redano, os serviços devem beneficiar diferentes bairros da cidade.

A recuperação das vias tem como objetivo melhorar as condições de deslocamento de moradores e motoristas que utilizam diariamente as ruas contempladas. A intervenção também busca ampliar a segurança e o conforto durante o tráfego urbano.

Alex Redano acompanhou o andamento dos trabalhos e afirmou que a execução das obras resulta da atuação conjunta e da busca por investimentos destinados à infraestrutura municipal.

O parlamentar declarou ainda que continuará trabalhando pela obtenção de novos recursos, com a finalidade de ampliar o número de ruas recuperadas e levar outras melhorias à população de Ariquemes.