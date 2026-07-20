Alan Queiroz destina R$ 200 mil para exames de ressonância magnética em Espigão do Oeste

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/07/2026 às 08h20

O acesso da população de Espigão do Oeste a exames especializados deverá ser ampliado com a aplicação de recursos destinados à realização de ressonâncias magnéticas. A medida busca dar mais agilidade aos diagnósticos e ao atendimento oferecido pela rede pública de saúde.

Para viabilizar a ação, o deputado estadual Alan Queiroz destinou R$ 200 mil ao município. O investimento foi encaminhado após solicitação apresentada pela vereadora Kissila.

A iniciativa também conta com o apoio do governador Marcos Rocha. Alan Queiroz agradeceu a parceria do chefe do Executivo estadual e destacou o compromisso com o fortalecimento dos serviços de saúde em Espigão do Oeste.

Segundo o deputado, a aplicação do recurso permitirá ampliar a oferta de exames de ressonância magnética, reduzir o tempo de espera pelos diagnósticos e reforçar a estrutura de atendimento à população.