SINTERO celebra criação de Comissão para revisão do PCCR municipal; comissão é resultado de uma luta que dura mais de uma década

Por SINTERO

Publicada em 13/06/2026 às 08h31

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) recebe com satisfação o Decreto nº 22.088, publicado pela prefeitura de Porto Velho nesta quinta-feira (11), com o anúncio da criação da Comissão Técnica de Estudos para revisão e reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos profissionais da educação da rede municipal de Porto Velho.

O atual Plano de Carreira possui 17 anos de vigência e a criação da comissão é importante para avaliar pontos considerados defasados, como a valorização profissional, correção salarial, a revisão dos critérios de progressão funcional e melhores condições de trabalho.

O SINTERO considera fundamental que a participação das entidades representativas na comissão ocorra de forma permanente, transparente e com poder real de influência nas decisões, com diálogo junto aos trabalhadores, publicidade dos estudos realizados e compromisso da entidade com a construção coletiva de um novo plano de carreira.

A revisão do PCCR deve representar uma oportunidade para fortalecer a carreira da educação municipal e garantir a valorização de professores, técnicos e demais profissionais da rede.

O SINTERO estará presente em todos os trabalhos da comissão, defendendo os interesses da categoria e cobrando que qualquer proposta de alteração no plano de carreira resulte em avanços reais para os trabalhadores e trabalhadoras da educação.

A criação da comissão técnica é mais uma vitória da educação, em uma luta que dura mais de uma década.