Projeto “Pequenos Cuidadores da Natureza” encerra atividades com participação de famílias e comunidade

Por Assessoria

Publicada em 19/06/2026 às 15h01

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), participou da culminância do projeto “Pequenos Cuidadores da Natureza”, realizada no dia 18 de junho na Creche Alto Itaporanga.

Desenvolvido em parceria entre a unidade escolar e a Semma, o projeto teve como objetivo incentivar a educação ambiental desde a infância, promovendo o aprendizado sobre preservação da natureza, consumo consciente, separação correta dos resíduos e reciclagem.

Ao longo das atividades, as crianças participaram de ações educativas, oficinas e experiências práticas que estimularam a conscientização ambiental de forma lúdica e adequada à faixa etária. Um dos temas trabalhados foi a reciclagem, destacando a importância do reaproveitamento de materiais e da redução do desperdício.

Durante a culminância, os alunos apresentaram às famílias e à comunidade os conhecimentos adquiridos ao longo do projeto por meio de exposições, produções temáticas e atividades desenvolvidas em sala de aula.

A iniciativa reforça a importância da educação ambiental na formação das novas gerações, incentivando hábitos sustentáveis e o cuidado com os recursos naturais desde os primeiros anos de vida.

A parceria entre a Creche Alto Itaporanga e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente demonstra o compromisso com ações educativas que contribuem para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis com o meio ambiente.

Por meio de iniciativas como essa, o município busca fortalecer a conscientização ambiental e incentivar práticas sustentáveis que possam ser levadas para dentro das famílias e da comunidade.