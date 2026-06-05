PREVISÃO DO TEMPO: Macapá, Rio Branco e Porto Velho com previsão de chuva nesta sexta-feira (5)

A Região Norte terá a sexta-feira (5) marcada por tempo instável, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas em grande parte dos estados.
Os maiores volumes de chuva são esperados para o noroeste do Amazonas, Roraima e grande parte do Pará, favorecidos por um canal de umidade que atua sobre a região.
Nas capitais, Manaus, Belém e Boa Vista devem registrar céu nublado e temporais isolados, principalmente entre a tarde e a noite. Em Macapá, Rio Branco e Porto Velho também há previsão de chuva, enquanto Palmas terá períodos de sol entre nuvens e menor chance de precipitações.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
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