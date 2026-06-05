PREVISÃO DO TEMPO: Macapá, Rio Branco e Porto Velho com previsão de chuva nesta sexta-feira (5)

Por Juline Pogorzelski

Publicada em 05/06/2026 às 08h00

A Região Norte terá a sexta-feira (5) marcada por tempo instável, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas em grande parte dos estados.

Os maiores volumes de chuva são esperados para o noroeste do Amazonas, Roraima e grande parte do Pará, favorecidos por um canal de umidade que atua sobre a região.

Nas capitais, Manaus, Belém e Boa Vista devem registrar céu nublado e temporais isolados, principalmente entre a tarde e a noite. Em Macapá, Rio Branco e Porto Velho também há previsão de chuva, enquanto Palmas terá períodos de sol entre nuvens e menor chance de precipitações.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).