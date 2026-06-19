Prefeitura realiza cerimônia de lançamento da Incubadora de Software, projeto em parceria com a IFRO

Foi realizada, no Centro de Empreendedorismo, a cerimônia de lançamento da Incubadora de Software, um projeto desenvolvido em parceria entre a Prefeitura de Ariquemes e o Instituto Federal de Rondônia (IFRO), com o objetivo de fomentar a inovação, incentivar o empreendedorismo tecnológico e apoiar o surgimento de novos negócios voltados à área da tecnologia.
O evento reuniu autoridades, representantes de instituições parceiras, empresários, empreendedores, estudantes e membros da comunidade, que acompanharam a apresentação oficial da incubadora e conheceram as oportunidades que serão oferecidas para o desenvolvimento de startups e soluções inovadoras.
Durante a cerimônia, foram destacados os investimentos em inovação, a importância da qualificação profissional e o papel da tecnologia como ferramenta de transformação econômica e social para o município.
A Incubadora de Software nasce para apoiar talentos locais, transformar ideias em negócios sustentáveis e fortalecer Ariquemes como um polo de inovação e empreendedorismo na região.
A parceria entre a Prefeitura de Ariquemes e o IFRO reforça o compromisso com a educação, a tecnologia e a geração de novas oportunidades para a população. Inovar é construir o futuro. E o futuro já começou!
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