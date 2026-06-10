Prefeitura inicia asfaltamento de trecho da Monteiro Lobato até o final do Residencial Orlandini, na Linha 605

Por Assessoria

Publicada em 10/06/2026 às 08h43

A Prefeitura de Jaru começou na última segunda-feira (08) a pavimentação de novo trecho da Linha 605, que vai da rua Monteiro Lobato até o final do residencial Orlandini. O serviço contempla, além do asfaltamento, pista de caminhada, canteiro central e instalação de iluminação de LED.

De acordo com o prefeito Jeverson Lima, esta etapa de pavimentação da Linha 605 é resultado da parceria entre a Prefeitura de Jaru e o senador Confúcio Moura. “Esta é uma obra muito aguardada e que traz mais qualidade de vida, segurança no trânsito e valorização imobiliária para toda a região”, afirmou.

Ao todo, serão investidos cerca de R$ 4 milhões, viabilizados por meio de emenda parlamentar do senador Confúcio Moura, mais contrapartida de recursos próprios da Prefeitura de Jaru.