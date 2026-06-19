Prefeitura de Jaru convoca aprovados em concurso público

Por Assessoria

Publicada em 19/06/2026 às 14h33

A Prefeitura de Jaru publicou em edição suplementar do Diário Oficial da última quinta-feira (18) mais um edital de convocação referente ao concurso público nº001/2023.

O edital é voltado para o chamamento dos aprovados para os cargos de operador de serviços gerais, motorista de veículo leve, mecânico de veículo leve, operador de máquinas pesadas, assistente administrativo, técnico em enfermagem, técnico em informática, enfermeiro obstetra, auditor fiscal, professor e supervisor escolar.

Os convocados têm até o dia 17 de julho para tomarem posse do cargo, sem possibilidade de prorrogação.

Toda a documentação exigida no edital deve ser enviada por meio de peticionamento eletrônico.

CLIQUE AQUI E ACESSE O EDITAL NA ÍNTEGRA https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 57/40446?perPage=10&page=1