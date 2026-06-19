Prefeitura abre consulta pública para elaboração e revisão do PPA, LDO e LOA

Por Assessoria

Publicada em 19/06/2026 às 14h47

A Prefeitura de Vilhena convida a população a participar da Consulta Pública que contribuirá para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da Lei Orçamentária Anual (LOA) e da revisão do Plano Plurianual (PPA), referentes ao exercício de 2027.

De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan), a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a participação popular e a transparência nas decisões que impactam o futuro do município.

A consulta ficará aberta até o dia 31 de julho. Após esse período, as informações coletadas serão analisadas e poderão orientar o planejamento das políticas públicas e dos investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura, trânsito, meio ambiente, esporte, cultura, assistência social, entre outras.

A participação é simples, rápida e aberta a todos os moradores de Vilhena, incluindo a população da zona rural. Para participar, basta acessar o formulário on-line pelo https://forms.gle/NpUnnWsCRqCwRp8ZA, preencher as informações solicitadas e indicar as prioridades para o próximo ano.

ENTENDA OS PRINCIPAIS TERMOS DESTA CONSULTA

Consulta Pública: Instrumento de participação popular que permite aos cidadãos apresentar opiniões e indicar prioridades para auxiliar o planejamento das ações e dos investimentos do município.

LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias): Define as metas e prioridades da administração municipal e orienta a elaboração do orçamento do exercício seguinte.

LOA (Lei Orçamentária Anual): Estabelece as receitas e despesas do município para o exercício de 2027, definindo como os recursos públicos serão arrecadados e aplicados.

PPA (Plano Plurianual): Instrumento de planejamento que estabelece os programas, objetivos e metas da administração pública para um período de quatro anos. Sua revisão permite adequar o planejamento às necessidades atuais da população.