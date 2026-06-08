Pintura temática mobiliza operação de trânsito na região central de Porto Velho 

Por Letícia Regis

Publicada em 08/06/2026 às 16h42

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), informa que o cruzamento da Avenida Sete de Setembro com a Avenida Farquar passará por uma interdição temporária para a realização de serviços de pintura e ornamentação temática em alusão à Copa do Mundo.

A ação integra iniciativas de apoio às manifestações culturais e esportivas promovidas pela comunidade, contribuindo para a valorização dos espaços públicos e para o fortalecimento do sentimento de integração entre os moradores durante o período das celebrações.

Durante a execução dos trabalhos, o tráfego de veículos será desviado pelas ruas Henrique Dias e Euclides da Cunha. Agentes da Semtran estarão no local para orientar os condutores, organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

A orientação é para que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pela região, respeitando a sinalização provisória e as orientações das equipes que atuarão durante esse período.

De acordo com o secretário da Semtran, Iremar Torres, o planejamento da operação busca assegurar que a atividade seja realizada com o menor impacto possível ao trânsito.

"Nossa equipe preparou toda a logística necessária para garantir a segurança dos usuários das vias e manter a fluidez do tráfego. Pedimos a compreensão da população durante esse período, pois se trata de uma ação temporária que contribui para valorizar uma importante manifestação cultural da nossa comunidade", destacou o secretário.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão em apoiar atividades que promovam o sentimento de pertencimento e a ocupação positiva dos espaços urbanos. "Porto Velho é uma cidade que valoriza sua cultura, sua identidade e a participação da população. Essas intervenções tornam nossos espaços mais acolhedores e fortalecem o espírito de união que grandes eventos esportivos despertam nas comunidades", afirmou o prefeito.

A Semtran informa que a interdição ocorrerá apenas durante a realização dos serviços e que o tráfego será totalmente restabelecido após a conclusão dos trabalhos.