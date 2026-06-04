PF e PGR analisam nova proposta de delação do banqueiro Daniel Vorcaro

Por Band

Publicada em 04/06/2026 às 08h59

A Polícia Federal e a Procuradoria Geral da República vão analisar a nova proposta de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A nova versão foi apresentada pela defesa durante uma reunião realizada na última segunda-feira (1°).

Os investigadores vão analisar a nova proposta para decidir se prosseguem ou não com as negociações de delação do dono do Banco Master.

Em maio, a Polícia Federal decidiu não endossar a proposta de acordo de colaboração premiada que vinha discutindo com o banqueiro e com seus advogados.

Na ocasião, os agentes julgaram inconsistentes as informações fornecidas por Vorcaro, as confrontando com as provas e indícios reunidos desde 2024, quando a PF começou a apurar, a pedido do Ministério Público Federal, a emissão de títulos de créditos financeiros sem a devida cobertura.

Preso preventivamente durante a primeira fase da Operação Compliance Zero, em 18 de novembro do ano passado, Vorcaro, de 42 anos, passou dez dias detido até ser libertado por força de uma decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região.

Ele voltou a ser detido em 4 de março deste ano, quando a PF deflagrou a terceira fase da operação. Em 19 de março, como parte das tratativas para o fechamento de um acordo, Vorcaro passou a ocupar uma sala especial da Superintendência da PF em Brasília.