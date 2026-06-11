Manutenção da RO-481 é concluída pelo governo e garante mais segurança e trafegabilidade viária

Por Ricardo Barros

Publicada em 11/06/2026 às 14h32

O governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), concluiu na quarta-feira (10), os serviços de manutenção da RO-481, importante corredor viário que liga os municípios de Nova Brasilândia d’Oeste e São Miguel do Guaporé. A iniciativa evidencia a atuação da gestão estadual na conservação da malha viária, na segurança dos usuários e no fortalecimento do desenvolvimento regional.

Os trabalhos consistiram na execução de reparos superficiais com operação tapa-buracos ao longo dos 48 quilômetros da rodovia, garantindo melhores condições de trafegabilidade para motoristas, produtores rurais, transportadores e demais cidadãos que utilizam diariamente a via para deslocamento e escoamento da produção. Os serviços foram realizados pelas equipes da 5ª Usina de Asfalto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) do DER-RO, no município de Cacoal, em parceria com a 4ª Usina de Asfalto, sediada em Rolim de Moura.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção permanente das rodovias estaduais é estratégica para o crescimento econômico e para a preservação de vidas. “Estradas em boas condições significam mais segurança para quem trafega, redução de custos para quem produz e mais eficiência no transporte da riqueza gerada em Rondônia. Temos trabalhado para garantir que a população encontre vias cada vez melhores, contribuindo diretamente para o desenvolvimento e a qualidade de vida dos rondonienses”, enfatizou.

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

A manutenção da RO-481 representa mais um investimento do governo de Rondônia na infraestrutura logística do estado, assegurando melhores condições de mobilidade, valorizando o setor produtivo e oferecendo mais conforto e segurança à população que depende diariamente da rodovia.

De acordo com o gerente da 5ª Usina de Asfalto, Sebastião Cardoso, além da recuperação do pavimento, as equipes executaram serviços complementares essenciais para aumentar a durabilidade da rodovia. “Atuamos na remoção dos borrachudos e das panelas existentes ao longo da pista, realizando a fresagem, aplicação da emulsão asfáltica e da massa asfáltica. Também efetuamos a limpeza lateral da rodovia, das sarjetas e dos meios-fios, garantindo o correto escoamento das águas pluviais e contribuindo para a conservação da via”, explicou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, ressaltou que a conclusão dos trabalhos demonstra o planejamento e a capacidade operacional do órgão em atender as demandas de infraestrutura em todas as regiões do estado. “O DER-RO mantém um cronograma permanente de manutenção das rodovias estaduais. São mais de 1.500 quilômetros de estradas pavimentadas e cerca de 4.500 quilômetros de rodovias primárias atendidas pelas equipes das Residências Regionais e pelas usinas de asfalto.”