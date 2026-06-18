Geógrafo chama de “mito” tese sobre chuvas na Amazônia e diz que floresta só será preservada se gerar riqueza
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 18/06/2026 às 10h03
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A entrevista concedida pelo geógrafo Lito Casara ao podcast Resenha Política trouxe à tona posições que desafiam parte dos consensos predominantes no debate ambiental brasileiro. Ex-secretário de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia, Casara afirmou que a preservação da Amazônia não pode ser tratada apenas sob a ótica da restrição e da fiscalização, defendendo que a floresta precisa estar inserida de forma efetiva na economia regional para permanecer conservada.

Uma das declarações que mais chamou atenção ocorreu quando o geógrafo contestou a tese de que o avanço do desmatamento levaria inevitavelmente ao desaparecimento das chuvas na região amazônica. Para ele, o tema exige uma análise mais aprofundada e menos influenciada por discursos políticos, sustentando que a relação entre clima e cobertura florestal é mais complexa do que costuma ser apresentada ao público.

"Nós aprendemos que se a gente desmatasse a floresta amazônica, nós não teríamos chuvas. Isso é um mito."

Ao longo da conversa, Casara também criticou a forma como parte das políticas ambientais tem sido construída. Segundo ele, produtores rurais frequentemente aparecem no centro das cobranças, enquanto recebem pouca assistência para conciliar produção e preservação. Em sua avaliação, tratar o agricultor como adversário da agenda ambiental é um erro estratégico que dificulta a própria conservação dos recursos naturais.

"Não existe empreendimento agrícola ou agropecuário de sucesso sem observar as demandas ambientais."

O geógrafo defendeu que a Amazônia deixe de ser vista apenas como um patrimônio a ser protegido e passe a ser encarada como uma plataforma de desenvolvimento baseada em conhecimento, tecnologia e aproveitamento sustentável da biodiversidade. Para ele, o potencial econômico de frutas nativas, insumos farmacêuticos, cosméticos e produtos florestais ainda é subaproveitado, mesmo diante da crescente demanda global por ativos ligados à floresta.

"Se a gente não estiver ganhando dinheiro com cada folha que cai, com cada asa da borboleta, a gente está perdendo a oportunidade de conservar."

Ao citar experiências vivenciadas durante sua atuação na área ambiental, Casara argumentou que comunidades que conseguem obter renda dos recursos naturais tendem a preservar mais e degradar menos. A lógica, segundo ele, é simples: quando a floresta gera valor econômico para quem vive nela, passa a existir um interesse direto em sua manutenção.

 

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