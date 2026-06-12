Energisa Rondônia reforça operação da rede elétrica para jogos da Copa do Mundo 2026

Por ENERGISA

Publicada em 12/06/2026 às 15h41

A Energisa Rondônia anuncia um plano especial de operação para assegurar a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia elétrica durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. O período costuma provocar aumento significativo no consumo de energia em todo o país, impulsionado pelo uso simultâneo de televisores, reuniões entre amigos e familiares e transmissões coletivas em bares, restaurantes e espaços públicos.

Operação especial

Além das inspeções preventivas na rede elétrica, a distribuidora antecipou manutenções e reforçará, durante os jogos da seleção brasileira, as equipes de campo e do Centro de Operação. Profissionais ficarão de sobreaviso e recursos estratégicos serão posicionados em bases operacionais próximas às áreas de maior concentração de pessoas, com o objetivo de agilizar o atendimento em caso de ocorrências.

O monitoramento meteorológico em tempo real também será intensificado, especialmente diante dos impactos previstos do El Niño em 2026. A empresa ainda suspenderá desligamentos programados não essenciais nos horários próximos às partidas do Brasil.

Segundo o gerente de Operação da Energisa Rondônia, Carlos Augusto Finco, o planejamento busca garantir mais tranquilidade para a população acompanhar os jogos. “A Copa do Mundo mobiliza famílias, amigos, comércios e espaços públicos em todo o país. Nosso trabalho é atuar de forma preventiva para oferecer mais segurança e confiabilidade no fornecimento de energia, permitindo que todos possam assistir aos jogos da Seleção Brasileira com mais tranquilidade”, destacou.

E atenção: Recebeu a informação de que haverá desligamento programado de energia durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo? Pode ter certeza de que é notícia falsa. A Energisa reforça que apenas serviços emergenciais serão executados nos horários das partidas.

“Só atuaremos em situações emergenciais. Mesmo assim, na medida do possível, com a rede ligada para não atrapalhar a programação. Queremos que os clientes aproveitem ao máximo esse momento, que é de muita alegria e confraternização”, afirma Carlos.

Em caso de falta de energia ou qualquer outra ocorrência, os clientes podem entrar em contato pelos canais digitais da Energisa: WhatsApp Gisa (69) 99358-9673, aplicativo Energisa On ou pela Central de Atendimento 0800 647 0120