Energia e meio ambiente: o equilíbrio necessário para o desenvolvimento de Rondônia

Por ENERGISA

Publicada em 05/06/2026 às 11h48

Levar energia para mais de 720 mil clientes, expandir a infraestrutura elétrica e, ao mesmo tempo, preservar um dos patrimônios naturais mais importantes do planeta. Esse é um dos desafios que fazem parte da atuação da Energisa Rondônia em um estado inserido no coração da Amazônia.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a concessionária destaca ações que unem desenvolvimento, segurança energética e conservação ambiental, mostrando que crescimento e sustentabilidade podem caminhar lado a lado.

Da geração térmica à energia mais limpa

Desde que assumiu a concessão de distribuição de energia no estado, em 2018, a Energisa tem participado de uma das maiores transformações do setor elétrico em Rondônia.

Um dos marcos desse processo foi a integração do estado ao Sistema Interligado Nacional (SIN), que possibilitou a desativação de 13 usinas termelétricas. A mudança trouxe benefícios que vão além da segurança energética.

Com o fim da operação dessas usinas, deixou-se de emitir mais de 393 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂) por ano, contribuindo para a redução dos impactos das mudanças climáticas e para o fortalecimento de uma matriz energética mais limpa e sustentável.

Proteção da biodiversidade amazônica

Além dos investimentos na modernização e expansão do sistema elétrico, a Energisa também desenvolve iniciativas voltadas à conservação ambiental.

A empresa participa dos Conselhos Gestores de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, contribuindo para o fortalecimento da gestão participativa dessas áreas e apoiando ações de preservação dos recursos naturais.

Entre os projetos apoiados está a conservação dos quelônios do Vale do Guaporé, iniciativa que contribui para a proteção de espécies nativas e para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas da região.

Segundo José Carratte, biólogo e supervisor de Meio Ambiente da Energisa Rondônia, desenvolvimento e preservação precisam caminhar juntos. "Rondônia possui uma riqueza natural única e isso exige responsabilidade de todos os setores. É possível ampliar o acesso à energia, executar obras de infraestrutura e promover o desenvolvimento econômico sem abrir mão da preservação ambiental, desde que exista planejamento, monitoramento e compromisso com a conservação dos recursos naturais", afirma.

Recuperação de áreas e incentivo à arborização

Outra frente importante é o estímulo à arborização e à recuperação ambiental por meio da distribuição de milhares de mudas de espécies nativas.

Entre elas está a castanheira-da-Amazônia, uma das árvores mais emblemáticas da floresta amazônica e fundamental para a manutenção da biodiversidade, além de possuir grande importância social e econômica para comunidades da região.

As iniciativas contribuem para a recomposição da vegetação nativa, o fortalecimento da biodiversidade e a conscientização ambiental das comunidades atendidas.

Gestão ambiental certificada

O compromisso ambiental também está presente na gestão dos processos da companhia. A Energisa possui certificação ISO 14001, uma das principais normas internacionais de gestão ambiental.

A certificação atesta que as atividades da empresa seguem padrões de planejamento, monitoramento e melhoria contínua, garantindo o controle dos impactos ambientais associados às operações realizadas em todo o estado.

Seja na expansão da rede elétrica, na modernização do sistema de distribuição ou em iniciativas de conservação ambiental, a empresa busca contribuir para o desenvolvimento de Rondônia sem abrir mão da proteção dos recursos naturais que fazem da Amazônia uma referência mundial em biodiversidade.