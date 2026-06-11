Circuito Rondônia de Pesca Esportiva movimenta Guajará-Mirim com inscrições gratuitas e mais de R$ 70 mil em premiações

Por Luciane Gonçalves

Publicada em 11/06/2026 às 15h24

A Pérola do Mamoré recebe neste final de semana, 13 e 14 de junho, a segunda etapa da temporada 2026 do Circuito Rondônia de Pesca Esportiva. A competição vai distribuir mais de R$ 70 mil em premiações aos participantes. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente no site circuitorondonia.com.br.

O torneio contará com duas modalidades de disputa. Além da tradicional pesca embarcada por equipes, os competidores também poderão participar da pesca em caiaque, novidade incorporada ao Circuito nesta temporada.

Dentre os R$ 70 mil em premiações distribuídos na etapa estão sorteios de um conjunto formado por barco, motor de 30 HP e reboque, um kit caiaque equipado com motor de 3 HP, além de kits de pesca para os vencedores das duas modalidades.

O Circuito Rondônia é realizado pela Associação dos Condutores de Pesca Esportiva de Rondônia (ACPE/RO), com a parceria da deputada estadual Ieda Chaves, do Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), e apoio da Confederação Brasileira de Pesca Esportiva (CBPE).

Além das competições, a programação inclui apresentações musicais, praça de alimentação e estrutura voltada aos competidores e ao público. A iniciativa também deve impulsionar o turismo, o comércio e a rede de serviços de Guajará-Mirim durante os dois dias de evento.