Cidadãos podem acionar o “Disque Sinistro” para agilizar atendimento de ocorrências no trânsito

Por Jarlana Davy

Publicada em 10/06/2026 às 16h42

Alinhada aos pilares de inovação, eficiência e proximidade com o cidadão, o governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) implementou modelo inédito de atendimento em tempo real integrado às ferramentas digitais. Trata-se da Central de Monitoramento de Operações, coordenada pela Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT).

A nova estrutura representa um marco na otimização dos serviços públicos, voltada ao direcionamento estratégico das ações ostensivas e ao atendimento imediato das demandas da malha viária de Porto Velho. O núcleo dessa estratégia de integração é o serviço “Disque Sinistro“, canal desenvolvido para captar informações enviadas diretamente pelos cidadãos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha a iniciativa é uma importante ferramenta para salvar vidas, organiza o trânsito onde o sinistro ocorreu, e consequentemente prioriza o fluxo da equipe médica no atendimento às vítimas.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha explica que a ferramenta transforma a sociedade em agente ativo da segurança viária, permitindo que usuários envolvidos em sinistros de trânsito ou qualquer outro cidadão entre em contato de forma gratuita pelo número 0800 000 3685 ou por meio do portal oficial da Autarquia www.detran.ro.gov.br .

PRONTIDÃO OPERACIONAL

A Central de Monitoramento foi projetada para unificar os fluxos de comunicação. Ao acionar o “Disque Sinistro” pelo site ou aplicativo do Detran-RO, o cidadão recebe um atendimento preliminar, garantindo celeridade e acolhimento na triagem das informações. Havendo necessidade de intervenção física, equipes de fiscalização são prontamente mobilizadas para o local da ocorrência, garantindo a segurança e a resolução do atendimento.

A Autarquia integrou o aplicativo governamental Mob.RO a um aplicativo de navegação GPS gratuito, que baseado em dados colaborativos de seus usuários, permite a DTFAT mapear, em tempo real, pontos de congestionamento, sinistros e outras intercorrências reportadas, garantindo maior previsibilidade à gestão de tráfego.

De acordo com o diretor da DTFAT, Welton Roney, a convergência de dados melhora expressivamente o emprego dos recursos públicos, permitindo uma atuação consideravelmente mais eficiente por parte das equipes do Detran-RO. “Com base nesses dados consolidados, as equipes operacionais poderão ser direcionadas de forma célere e precisa para as regiões que demandam maior atenção técnica, otimizando o tempo de resposta institucional. Pedimos a população a adesão do novo serviço ofertado pelo Detran-RO, melhorando o fluxo do trânsito em nossa capital”.