Por Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

Publicada em 20/06/2026 às 09h23

Ao participar nesta sexta-feira (19/6), em Belo Horizonte (MG), do anúncio de investimentos de R$ 89,3 milhões para o Hospital Luxemburgo, que se tornou uma unidade 100% SUS, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou mais uma vez que a saúde, a exemplo da educação, é uma das prioridades de seu governo. “A saúde é a coisa mais extraordinária da nossa vida. Tratar da saúde é um direito do Estado brasileiro e é isso que nós estamos fazendo”, afirmou o presidente.

Por meio do programa Agora Tem Especialistas, implementado pelo Governo do Brasil via Ministério da Saúde, o Hospital Luxemburgo recebeu um acelerador linear para radioterapia e teve formalizada a aquisição de equipamento de cirurgia robótica para o tratamento do câncer de próstata. Inaugurado em 1986, o hospital integra a Rede Mário Penna, instituição filantrópica com mais de 54 anos de atuação no combate ao câncer e considerada o maior prestador de serviços oncológicos de Minas Gerais. A instituição atende pacientes de mais de 500 municípios mineiros e responde, em Belo Horizonte, por aproximadamente 54% das radioterapias, 29% das quimioterapias e 23% das cirurgias oncológicas realizadas na capital.

Para Lula, o programa Agora Tem Especialistas está mudando uma dura realidade que há décadas era enfrentada por milhares de brasileiros. “Eu sei o que é a vida do homem, da mulher, da pessoa pobre atrás de um médico. A mulher ia no médico, o marido ia no médico, a criança ia no médico, chegava lá, o médico dava a consulta e pedia um especialista, pedia uma visita ao cardiologista, ao ortopedista, ao oftalmologista. E quando a pessoa ia marcar o tal do especialista, tinha que demorar 11 meses, 10 meses, às vezes mais de um ano. E muitas vezes as pessoas morriam sem ter acesso ao especialista. Isso aconteceu muitas vezes”, lembrou o presidente.

“Aí, a pessoa chegava ao especialista e o especialista pedia uma máquina, uma fotografia do coração, uma fotografia do seu joelho. Aí a pessoa tinha que esperar mais 10 meses para chegar nessa máquina abençoada, que os ricos chegam com tanta facilidade. Então a gente resolveu criar o Mais Especialistas. As pessoas mais humildes do país, independente do berço em que nasceram, da renda, da cor, todas têm que ser tratadas em igualdade de condições”, frisou Lula.

MARCO PARA O SUS – A transformação do Hospital Luxemburgo em uma unidade totalmente voltada ao SUS representa um marco para a instituição e permitirá ampliar os atendimentos ao povo mineiro com a expansão de 216 para mais de 300 leitos e o aumento de 14 para até 40 leitos de UTI. O hospital ainda contará com aporte anual de R$ 70,5 milhões do Ministério da Saúde para o custeio dos serviços.

TERMOS DE COMPROMISSO – Durante a cerimônia, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o diretor-presidente do Instituto Mário Penna, Marco Antônio Viana Leite, assinaram o Termo de Compromisso para Ampliação do Acesso à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Com isso, as duas partes formalizam o compromisso institucional pela transição do Hospital Luxemburgo para atendimento integral e exclusivo pelo SUS. A medida fortalece o Sistema Único de Saúde, amplia a oferta de serviços hospitalares à população, reduz desigualdades no acesso e contribui para a melhoria da qualidade da atenção à saúde.

Além disso, os dois assinaram o Termo de Compromisso para Ampliação do Acesso à Cirurgia Robótica Minimamente Invasiva para o Tratamento do Câncer de Próstata, no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon). O instrumento prevê investimento de R$ 9,5 milhões para aquisição do equipamento de cirurgia robótica prostática e ampliação do acesso da população a procedimentos de alta complexidade pelo SUS. A expectativa é realizar cerca de 200 cirurgias por ano utilizando essa tecnologia.

O termo permitirá que o Instituto Mário Penna se torne o primeiro serviço de Belo Horizonte a realizar cirurgia robótica oncológica pelo SUS. “Quem imaginava o SUS fazer cirurgia robótica e a gente aqui, o Instituto Mário Penna, conseguir? Se a gente falasse isso, nós, que passamos por um problema financeiro alguns anos atrás, isso seria inimaginável. E nós estamos hoje com a cirurgia robótica”, comemorou Marco Antônio Viana Leite.

ELOGIO AOS PROFISSIONAIS – O ministro da Saúde fez uma apresentação detalhada de todos os avanços obtidos pelo país na saúde nesta terceira gestão do presidente Lula, com destaque para as conquistas advindas do Agora Tem Especialistas. Referindo-se especificamente ao Hospital Luxemburgo, Alexandre Padilha exaltou os profissionais que se dedicam todos os dias a entregar o melhor tratamento possíveis aos pacientes.

“Não estamos entregando só leito, só equipamento, só um novo robô que vai poder fazer a cirurgia pelo SUS. Nós estamos fazendo essa entrega num hospital, numa rede, que tem a coisa mais valiosa para o tratamento do câncer: os seus profissionais de saúde e aquilo a que eles se dedicam”.

MAIOR MOBILIZAÇÃO DA HISTÓRIA DO SUS – Padilha também ressaltou a revolução que o programa Agora Tem Especialistas tem promovido no país. “O que nós estamos fazendo aqui é aquilo que o programa Agora Tem Especialistas têm feito em todo o Brasil. É a maior mobilização da história do SUS, tanto da rede pública quanto da rede privada do nosso país, para que a gente reduza o tempo que as pessoas esperam nas filas do SUS para fazer uma cirurgia, um exame, para começar o tratamento do câncer. O que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo em todo o Brasil”, afirmou.

ACELERADOR LINEAR – O Hospital Luxemburgo passa a contar agora com um acelerador linear, no valor de R$ 9,3 milhões. O equipamento foi viabilizado por emenda parlamentar destinada em 2023, compondo o conjunto de investimentos federais voltados à ampliação da capacidade tecnológica da radioterapia oncológica.

GRANDES E IMPORTANTES ANÚNCIOS – Prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião fez questão de agradecer à presença do presidente Lula no evento. “Sempre que vem a Belo Horizonte é para poder fazer bons anúncios, grandes e importantes anúncios. Quando é na área da saúde, ainda mais importante. Transformar o Mário Penna, nosso Luxemburgo, em 100% SUS era um sonho para todo belo-horizontino”, ressaltou.

IMPACTOS – O ministro Alexandre Padilha fez uma apresentação detalhada dos impactos do programa Agora Tem Especialistas na vida dos brasileiros. Com o programa, o Brasil atingiu, em 2025, o recorde de 14,89 milhões de cirurgias eletivas. Em comparação com 2022, foram realizadas 42% a mais de cirurgias, 30% a mais de consultas e 26% a mais de exames. Em Minas Gerais, o SUS aumentou em 62% as cirurgias eletivas em 2025.