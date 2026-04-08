Transforme seu Imposto de Renda em apoio para Porto Velho; valor ainda é restituído e corrigido para o contribuinte

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 08/04/2026 às 09h12

Você sabia que pode declarar todo o seu amor pela cidade de Porto Velho por meio da sua declaração de Imposto de Renda em 2026? Pois é, essa é uma forma de contribuir diretamente para apoiar projetos sociais em Porto Velho por meio do programa Declare o Seu Amor.

O programa oferece a oportunidade para que o contribuinte destine até 6% do imposto devido para ações voltadas às políticas públicas destinadas a crianças, adolescentes e idosos porto-velhenses. Tudo isso sem custo extra, e o melhor: você ainda recebe de volta o valor destinado, devidamente corrigido.

Segundo o secretário de Economia, Wagner Garcia, a iniciativa permite que parte do imposto deixe de ir para a União e passe a ser aplicada diretamente no município. “O ‘Declare seu Amor’ é uma oportunidade para o contribuinte direcionar parte do Imposto de Renda para ações que acontecem dentro de Porto Velho. É um recurso que, em vez de seguir integralmente para a União, pode ficar na cidade, fortalecendo projetos sociais e ampliando o atendimento a quem mais precisa. Do ponto de vista econômico, é uma medida simples, sem custo adicional, e que mantém esse valor circulando no município.”

Mas atenção: essa opção só pode ser escolhida por meio da declaração (modelo completo), realizada pelo programa da Receita Federal, disponível para download aqui. Além de ajudar crianças e idosos, a participação do cidadão pode reduzir o imposto a pagar ou aumentar o valor da restituição.

De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, essa é uma iniciativa que depende da participação de todos os contribuintes que desejam ver uma cidade mais próspera e preparada para ampliar suas ações sociais, melhorando a vida de quem mais precisa.

“Para participar, basta acessar o site que a prefeitura disponibilizou com o passo a passo. Essa é uma ação em que todos saem ganhando, por isso contamos com a adesão da população para que Porto Velho siga avançando rumo a uma cidade mais justa e digna para todos”, declarou Léo Moraes.

O cidadão interessado em participar desse importante projeto pode acessar a página criada pela prefeitura para esclarecer dúvidas e orientar o processo.

Declare seu Amor: seu imposto ajuda quem mais precisa!