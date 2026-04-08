SINDSEF-RO orienta: Prazo para atualização cadastral obrigatória já está aberto e traz regras simplificadas

Por SINDSEF-RO

Publicada em 08/04/2026 às 09h03

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef/RO) comunica a todos os servidores e servidoras do Executivo Federal que o período para a atualização e validação cadastral anual já está em vigor. Desde o dia 1º de abril, agentes públicos civis de todo o país devem acessar o sistema para confirmar seus dados pessoais e funcionais. O procedimento, que segue aberto até o dia 31 de maio, é fundamental para garantir a transparência e a correta gestão de pessoal na administração pública, sendo uma exigência legal que deve ser cumprida dentro do prazo estipulado para evitar notificações automáticas e eventuais processos disciplinares conforme a Lei nº 8.112/1990.

Neste ano, o processo conta com novidades importantes previstas na Portaria MGI nº 1.476/2026, que buscou desburocratizar o sistema e evitar o retrabalho. Entre as facilidades implementadas, destaca-se que servidores em regime de acúmulo lícito de cargos agora podem realizar a atualização em apenas um dos vínculos. Além disso, quem mudou de órgão durante o período, mas já havia concluído a validação, não precisará repetir o processo. Estão obrigados a participar todos os servidores ativos, inclusive aqueles que se encontram cedidos, afastados, em licença ou em missão fora do país. Já os novos servidores, que tomarem posse durante este ciclo de validação, ficam dispensados da obrigatoriedade neste momento.

O Presidente do Sindsef/RO, Almir José, ressalta que a atualização é um ato de responsabilidade profissional que protege o próprio servidor, manter os dados em dia facilita o acesso a direitos e benefícios, além de fortalecer a organização da categoria perante o governo.

“É fundamental que nossos companheiros e companheiras de Rondônia não deixem para a última hora. A atualização cadastral é um procedimento rápido, mas de extrema importância para a vida funcional de cada um. O Sindsef/RO está acompanhando o processo para garantir que as novas regras de simplificação realmente facilitem o dia a dia do servidor, evitando burocracias desnecessárias. Nossa orientação é que todos acessem a plataforma o quanto antes, assegurando que suas informações estejam corretas e evitando qualquer tipo de transtorno administrativo futuro”, pontuou o Presidente Almir José.

O preenchimento deve ser feito exclusivamente pela plataforma SouGov.Br, seja por meio do aplicativo de celular ou pelo portal na internet. O caminho é intuitivo: basta acessar o menu lateral, clicar na opção “Cadastro” e, em seguida, em “Situação Cadastral” para conferir e validar as informações. O sindicato reforça que gestores de equipe também possuem um papel crucial neste período, devendo validar a composição do quadro de pessoal de suas unidades. Em caso de dúvidas ou dificuldades no acesso, o servidor deve procurar a unidade de gestão de pessoas de seu respectivo órgão para regularizar a situação antes do fechamento do prazo em maio.