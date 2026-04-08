Semagri promove educação ambiental a alunos do ensino fundamental

Por Natalino FS

Publicada em 08/04/2026 às 08h53

Na manhã desta terça-feira (07), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri), em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater), realizou uma ação de educação ambiental voltada a alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Tupi.

A atividade aconteceu na vitrine tecnológica do Parque Vandeci Rack, espaço que recebe anualmente a Rondônia Rural Show Internacional (RRSI). A iniciativa integra o projeto “Rural Show Educar – Cultivando Conhecimento”, que busca aproximar os estudantes da realidade do campo e das práticas sustentáveis.

De acordo com a gerente local da Emater, Edilene Maria da Silva, a parceria com a Prefeitura tem gerado resultados positivos desde o início da atual gestão. “É gratificante ver professores e alunos satisfeitos com o aprendizado. As crianças absorvem o conhecimento e levam isso para a vida toda. A partir dessas experiências, podem surgir futuros agrônomos, zootecnistas, veterinários e outros profissionais”, destacou.

O secretário da Semagri, Marcos Cândido, explicou que o principal objetivo do projeto é despertar o interesse das crianças pela agricultura, além de conscientizá-las sobre todas as etapas da produção agrícola. Durante a visita, os alunos receberam orientações de técnicos da Emater e participaram de momentos de interação, com espaço para perguntas e troca de experiências.

Ao final da programação, os estudantes e monitores receberam lanche e puderam reforçar os conteúdos aprendidos ao longo da atividade.

Ainda segundo o secretário, as visitas ocorrem quinzenalmente, de forma alternada entre as escolas do município. “Esse projeto surgiu a partir de um pedido do prefeito Affonso Cândido, com o objetivo de oferecer aos jovens a oportunidade de conhecer a importância da agricultura no nosso dia a dia”, ressaltou.