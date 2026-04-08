Saúde supera 110 mil atendimentos de Porto Velho e outras as cidades de Rondônia

Por Taiana Mendonça

Publicada em 08/04/2026 às 12h02

Porto Velho desempenha papel relevante na assistência em saúde na região Norte. Mesmo diante da alta demanda nas unidades de urgência e emergência, a rede municipal também realiza atendimentos a pacientes de outros municípios de Rondônia e de diferentes estados brasileiros.

Levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), com base em dados do sistema E-Saúde, aponta que, entre os meses de janeiro e março de 2026, foram realizados 111.723 atendimentos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e no Pronto Atendimento Ana Adelaide. Desse total, 403 atendimentos foram destinados a pacientes de fora de Porto Velho, incluindo moradores de municípios como Candeias do Jamari, Jaru, Ariquemes e Guajará-Mirim, além de estados como Amazonas, Acre, São Paulo e Rio de Janeiro

Os números demonstram que, além de atender majoritariamente a população da capital, Porto Velho também exerce um papel estratégico na assistência à saúde da região, sendo procurada por pacientes de diferentes localidades em busca de atendimento.

A secretária municipal adjunta de Saúde, Mariana Prado, ressalta que os dados reforçam a organização da rede municipal de saúde. “Mesmo com a elevada demanda local, as unidades seguem realizando atendimentos a pacientes de outras localidades, conforme a disponibilidade dos serviços, garantindo o acesso à assistência de urgência e emergência.”

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, reforça o compromisso da gestão com o fortalecimento da rede municipal de saúde.“Nosso compromisso é garantir atendimento à população com responsabilidade e qualidade. Os dados mostram que, além de atender nossos moradores, Porto Velho também cumpre um papel regional importante, acolhendo quem precisa, independentemente de onde venha.”

A Semusa destaca que o atendimento segue os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), assegurando assistência a todos os cidadãos, independentemente do local de origem, e reforça o compromisso da gestão com a transparência e o uso de dados para o aprimoramento contínuo dos serviços.