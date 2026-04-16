Rolim de Moura vive nova era na iluminação pública com avanço do LED em toda a cidade

Por Assessoria

Publicada em 16/04/2026 às 08h43

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, segue avançando no processo de modernização da iluminação pública, com a substituição das antigas lâmpadas por luminárias de LED em diversos pontos da cidade e também no distrito de Nova Estrela.

O trabalho começou com a atualização dos chamados “superpostes”, que já receberam novas lâmpadas com potência de 240 watts, garantindo maior alcance e eficiência na iluminação dos espaços públicos. Ao todo, cerca de 300 luminárias foram instaladas nessa etapa inicial, com investimento aproximado de R$ 109.500,00.

A iniciativa faz parte de um projeto mais amplo da gestão municipal, que tem como meta deixar 100% da cidade e o distrito de Nova Estrela com iluminação em LED. Atualmente, o distrito já conta com cobertura total desse tipo de tecnologia, proporcionando mais segurança e visibilidade para os moradores.

Em Rolim de Moura, bairros como Olímpico, Planalto, São Cristóvão, Boa Esperança, Beira Rio e a região Central já foram completamente contemplados com a nova iluminação.

Além disso, a Secretaria de Obras mantém equipes em campo realizando a substituição contínua das lâmpadas convencionais por luminárias de LED, que são mais eficientes, econômicas e oferecem melhor qualidade de iluminação. Em média, 53 pontos são atendidos por dia.

No total, foram adquiridas cerca de 4 mil luminárias, com investimento aproximado de R$ 490 mil. Até o momento, aproximadamente 2.500 lâmpadas já foram instaladas, representando um avanço significativo no cronograma de modernização.

A substituição por LED, além de reduzir custos com energia e manutenção, também contribui para a segurança da população e valorização dos espaços urbanos, reforçando o compromisso da administração municipal com a melhoria da infraestrutura da cidade.